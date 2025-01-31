https://ria.ru/20250131/shaurma-1996691377.html

Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек

Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек - РИА Новости, 31.01.2025

Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек

Медицинская помощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям, в пермском Кунгуре после отравления продукцией кафе-шаурмичной. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:44:00+03:00

2025-01-31T17:44:00+03:00

2025-01-31T17:46:00+03:00

происшествия

кунгур

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям, в пермском Кунгуре после отравления продукцией кафе-шаурмичной. Ранее СК завел уголовное дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Осведомленный источник агентства указывал, что на симптомы пищевого отравления пожаловались 25 человек. Роспотребнадзор проинформировал об обнаружении возбудителя сальмонеллеза у заболевших. Работа кафе была приостановлена. "На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы", - рассказали РИА Новости в краевом минздраве. Собеседник агентства уточнил, что сейчас пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь.

https://ria.ru/20241224/shaurma-1991087781.html

кунгур

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кунгур, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)