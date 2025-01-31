https://ria.ru/20250131/shaurma-1996691377.html
Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек
Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек - РИА Новости, 31.01.2025
Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек
Медицинская помощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям, в пермском Кунгуре после отравления продукцией кафе-шаурмичной. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:44:00+03:00
2025-01-31T17:44:00+03:00
2025-01-31T17:46:00+03:00
происшествия
кунгур
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям, в пермском Кунгуре после отравления продукцией кафе-шаурмичной. Ранее СК завел уголовное дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Осведомленный источник агентства указывал, что на симптомы пищевого отравления пожаловались 25 человек. Роспотребнадзор проинформировал об обнаружении возбудителя сальмонеллеза у заболевших. Работа кафе была приостановлена. "На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы", - рассказали РИА Новости в краевом минздраве. Собеседник агентства уточнил, что сейчас пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь.
https://ria.ru/20241224/shaurma-1991087781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кунгур, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кунгур, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек
Число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек, включая 13 детей