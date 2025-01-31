https://ria.ru/20250131/shaurma-1996614764.html

Число отравившихся шаурмой в Перми выросло до 25 человек

Число отравившихся шаурмой в Перми выросло до 25 человек - РИА Новости, 31.01.2025

Число отравившихся шаурмой в Перми выросло до 25 человек

Число отравившихся продукцией из кафе по продаже шаурмы в пермском Кунгуре увеличилось до 25 человек, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:46:00+03:00

2025-01-31T13:46:00+03:00

2025-01-31T14:39:00+03:00

происшествия

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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Число отравившихся продукцией из кафе по продаже шаурмы в пермском Кунгуре увеличилось до 25 человек, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе по продаже различных вариантов уличных перекусов, в том числе шаурмы. Медикам люди жаловались на признаки пищевого отравления, уточняли в ведомстве. Осведомленный источник агентства указывал, что симптомы болезни пищевого происхождения наблюдались у более 14 человек. "На утро пятницы таких людей было 25, в том числе 10 детей", - рассказал осведомленный источник.

https://ria.ru/20240725/moskva-1962017286.html

кунгур

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происшествия, кунгур, следственный комитет россии (ск рф), пермь