https://ria.ru/20250131/sever-1996592708.html

ВСУ потеряли до 2200 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 2200 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 31.01.2025

ВСУ потеряли до 2200 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за неделю потеряли до 2200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:39:00+03:00

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2025-01-31T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США. Уничтожены 144 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами", - отмечает МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, курская область, сша