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Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру - РИА Новости, 31.01.2025
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
2025-01-31T16:53:00+03:00
2025-01-31T16:53:00+03:00
2025-01-31T17:02:00+03:00
история русского флота
подкаст
история
черноморский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
севастопольский государственный университет
санкт-петербургский государственный университет
черное море
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Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
audio/mpeg
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — банк ВТБ.Почему Египетский поход Наполеона сделал Россию и Турцию союзницами? В чем расходились взгляды императоров Павла I и Александра I на развитие русского флота? Почему русским кораблям не удалось прорваться к Константинополю через проливы Босфор и Дарданеллы? Как Дмитрий Сенявин и Алексей Грейг смогли разбить турок в Дарданелльском и Афонском сражениях? Почему турецкие крепости Анапа и Варна стали главными целями Черноморского флота? Эксперты эпизода:За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету.При подготовке эпизода были использованы материалы, подготовленные Галиной Гребенщиковой — доктором исторических наук, заведующей Лабораторией истории флота и мореплавания "СПбГМТУ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Артём КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP5zsc9fz2
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.