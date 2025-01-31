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Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру - РИА Новости, 31.01.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
16:53 31.01.2025 (обновлено: 17:02 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/senyavin-1996652981.html
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру - РИА Новости, 31.01.2025
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
2025-01-31T16:53:00+03:00
2025-01-31T17:02:00+03:00
история русского флота
подкаст
история
черноморский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
севастопольский государственный университет
санкт-петербургский государственный университет
черное море
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Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
audio/mpeg
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — банк ВТБ.Почему Египетский поход Наполеона сделал Россию и Турцию союзницами? В чем расходились взгляды императоров Павла I и Александра I на развитие русского флота? Почему русским кораблям не удалось прорваться к Константинополю через проливы Босфор и Дарданеллы? Как Дмитрий Сенявин и Алексей Грейг смогли разбить турок в Дарданелльском и Афонском сражениях? Почему турецкие крепости Анапа и Варна стали главными целями Черноморского флота? Эксперты эпизода:За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету.При подготовке эпизода были использованы материалы, подготовленные Галиной Гребенщиковой — доктором исторических наук, заведующей Лабораторией истории флота и мореплавания "СПбГМТУ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Артём КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP5zsc9fz2
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балтийское море
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дарданеллы
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подкаст, история, черноморский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, севастопольский государственный университет, санкт-петербургский государственный университет, черное море, балтийское море, средиземное море, дарданеллы, аудио, федор ушаков, павел i, александр i, россия
История русского флота, Подкаст, история, Черноморский флот ВМФ России, Балтийский флот ВМФ России, Севастопольский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Черное море, Балтийское море, Средиземное море, Дарданеллы, Федор Ушаков, Павел I, Александр I, Россия

Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру

История русского флота
Блокада Дарданелл. Как балтийские корабли принуждали Константинополь к миру
Вчера, 16:53
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Пока Европу захватывал Наполеон, на юге в атаку вновь устремились турки: Россия вела войну на два фронта. Почему русские владения в Чёрном море вновь защищали балтийские корабли. Как тактические приемы Фёдора Ушакова помогали Сенявину и Грейгу громить турок в Средиземном море. И почему на этот раз Черноморский флот не добыл ярких побед.
Генеральный спонсор — банк ВТБ.
Почему Египетский поход Наполеона сделал Россию и Турцию союзницами? В чем расходились взгляды императоров Павла I и Александра I на развитие русского флота? Почему русским кораблям не удалось прорваться к Константинополю через проливы Босфор и Дарданеллы? Как Дмитрий Сенявин и Алексей Грейг смогли разбить турок в Дарданелльском и Афонском сражениях? Почему турецкие крепости Анапа и Варна стали главными целями Черноморского флота?
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
  • доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Назаренко.
За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету.
При подготовке эпизода были использованы материалы, подготовленные Галиной Гребенщиковой — доктором исторических наук, заведующей Лабораторией истории флота и мореплавания "СПбГМТУ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Артём Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP5zsc9fz2
 
История русского флотаПодкастисторияЧерноморский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииСевастопольский государственный университетСанкт-Петербургский государственный университетЧерное мореБалтийское мореСредиземное мореДарданеллыФедор УшаковПавел IАлександр IРоссия
 
 
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