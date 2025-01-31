Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину
Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 16 россиян — шести семей с детьми
Самолет в небе . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии в Россию при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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В Россию вернулись шесть семей, в которых воспитывается восемь детей, самому маленькому ребенку ещё нет года, самому старшему - 17 лет.
Львова-Белова отметила, что одна из семей приехала в Сирию в декабре из Краснодара, чтобы навестить родственников. Назад вернуться они не смогли из-за прекращения авиасообщения.
"Спасибо за содействие Минобороны России, МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, представителям правоохранительных органов и других профильных ведомств. Продолжаем работать по обращениям с просьбой помочь вернуться в Россию - находимся на связи с семьям", - добавила детский омбудсмен.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
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