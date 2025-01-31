https://ria.ru/20250131/semi-1996728296.html

Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину

Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину - РИА Новости, 31.01.2025

Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину

Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии в Россию при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:24:00+03:00

2025-01-31T22:24:00+03:00

2025-01-31T22:32:00+03:00

россия

сирия

мария львова-белова

в мире

дамаск (город)

башар асад

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии в Россию при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."При нашем содействии шесть семей с детьми вернулись из Сирии в Россию. Сегодня вечером бортом министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России - взрослые и дети", - написала она в своем Telegram-канале.В Россию вернулись шесть семей, в которых воспитывается восемь детей, самому маленькому ребенку ещё нет года, самому старшему - 17 лет.Львова-Белова отметила, что одна из семей приехала в Сирию в декабре из Краснодара, чтобы навестить родственников. Назад вернуться они не смогли из-за прекращения авиасообщения."Спасибо за содействие Минобороны России, МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, представителям правоохранительных органов и других профильных ведомств. Продолжаем работать по обращениям с просьбой помочь вернуться в Россию - находимся на связи с семьям", - добавила детский омбудсмен.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241226/rossiya-1991566752.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986190164.html

россия

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сирия, мария львова-белова, в мире, дамаск (город), башар асад