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Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину - РИА Новости, 31.01.2025
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22:24 31.01.2025 (обновлено: 22:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/semi-1996728296.html
Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину
Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину - РИА Новости, 31.01.2025
Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину
Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии в Россию при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:24:00+03:00
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россия
сирия
мария львова-белова
в мире
дамаск (город)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии в Россию при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."При нашем содействии шесть семей с детьми вернулись из Сирии в Россию. Сегодня вечером бортом министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России - взрослые и дети", - написала она в своем Telegram-канале.В Россию вернулись шесть семей, в которых воспитывается восемь детей, самому маленькому ребенку ещё нет года, самому старшему - 17 лет.Львова-Белова отметила, что одна из семей приехала в Сирию в декабре из Краснодара, чтобы навестить родственников. Назад вернуться они не смогли из-за прекращения авиасообщения."Спасибо за содействие Минобороны России, МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, представителям правоохранительных органов и других профильных ведомств. Продолжаем работать по обращениям с просьбой помочь вернуться в Россию - находимся на связи с семьям", - добавила детский омбудсмен.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241226/rossiya-1991566752.html
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россия, сирия, мария львова-белова, в мире, дамаск (город), башар асад
Россия, Сирия, Мария Львова-Белова, В мире, Дамаск (город), Башар Асад
Шесть семей россиян вернулись из Сирии на родину

Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 16 россиян — шести семей с детьми

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии в Россию при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"При нашем содействии шесть семей с детьми вернулись из Сирии в Россию. Сегодня вечером бортом министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России - взрослые и дети", - написала она в своем Telegram-канале.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова
26 декабря 2024, 23:15
В Россию вернулись шесть семей, в которых воспитывается восемь детей, самому маленькому ребенку ещё нет года, самому старшему - 17 лет.
Львова-Белова отметила, что одна из семей приехала в Сирию в декабре из Краснодара, чтобы навестить родственников. Назад вернуться они не смогли из-за прекращения авиасообщения.
"Спасибо за содействие Минобороны России, МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, представителям правоохранительных органов и других профильных ведомств. Продолжаем работать по обращениям с просьбой помочь вернуться в Россию - находимся на связи с семьям", - добавила детский омбудсмен.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Детей из России воссоединят с родными на Украине, заявила Львова-Белова
28 ноября 2024, 12:38
 
РоссияСирияМария Львова-БеловаВ миреДамаск (город)Башар Асад
 
 
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