https://ria.ru/20250131/sbp-1996668946.html

Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза

Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза - РИА Новости, 31.01.2025

Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза

Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:31:00+03:00

2025-01-31T16:31:00+03:00

2025-01-31T16:32:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. "Количество и объем операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году, увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего через СБП за минувший год прошло более 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, свидетельствуют данные Банка России", - говорится в сообщении регулятора. Также, как сообщает ЦБ РФ, в 2024 году увеличились показатели по количеству и объему выплат, которые граждане получили через СБП, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц. Всего гражданам было направлено более 200 миллионов переводов от компаний на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240920/sbp-1973795906.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)