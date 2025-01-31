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Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза - РИА Новости, 31.01.2025
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16:31 31.01.2025 (обновлено: 16:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/sbp-1996668946.html
Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза
Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза - РИА Новости, 31.01.2025
Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза
Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:31:00+03:00
2025-01-31T16:32:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. "Количество и объем операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году, увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего через СБП за минувший год прошло более 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, свидетельствуют данные Банка России", - говорится в сообщении регулятора. Также, как сообщает ЦБ РФ, в 2024 году увеличились показатели по количеству и объему выплат, которые граждане получили через СБП, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц. Всего гражданам было направлено более 200 миллионов переводов от компаний на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240920/sbp-1973795906.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Число операций через СБП в 2024 году выросло в два раза

ЦБ: число операций через СБП в 2024 году выросло в 2 раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Системы быстрых платежей. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
"Количество и объем операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году, увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего через СБП за минувший год прошло более 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, свидетельствуют данные Банка России", - говорится в сообщении регулятора.
Также, как сообщает ЦБ РФ, в 2024 году увеличились показатели по количеству и объему выплат, которые граждане получили через СБП, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц. Всего гражданам было направлено более 200 миллионов переводов от компаний на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.
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