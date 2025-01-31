Рейтинг@Mail.ru
Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 31.01.2025 (обновлено: 11:18 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/sanktsii-1996552048.html
Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России
Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России - РИА Новости, 31.01.2025
Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России
Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности, заявил... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:37:00+03:00
2025-01-31T11:18:00+03:00
венгрия
россия
украина
виктор орбан
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если (ЕК гарантии - ред.) не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что главным пунктом договоренностей являются переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу, поскольку его прекращение привело к удорожанию топлива в Европе."Украинцы от нас зависят, без нас они не смогут воевать ни одного дня. Их экономика без нас ни дня не проработает. Нам просто нужно сказать: дорогие украинские друзья, мы все понимаем, но нам это нужно. Пропустите российский газ. Как вы хотите приближаться к Евросоюзу, если при этом вы дурите страны Центральной Европы? Прекратите это", - отметил венгерский премьер.Сийярто ранее заявил, что Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно.В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расцениваются Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996220148.html
https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, украина, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России

Орбан пригрозил через полгода наложить вето на продление санкций против России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
Боб Менендес покидает Манхэттенский федеральный суд после вынесения ему приговора. 29 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В США автора "матери всех санкций" против России посадили на 11 лет
29 января, 23:44
"Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если (ЕК гарантии - ред.) не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что главным пунктом договоренностей являются переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу, поскольку его прекращение привело к удорожанию топлива в Европе.
"Украинцы от нас зависят, без нас они не смогут воевать ни одного дня. Их экономика без нас ни дня не проработает. Нам просто нужно сказать: дорогие украинские друзья, мы все понимаем, но нам это нужно. Пропустите российский газ. Как вы хотите приближаться к Евросоюзу, если при этом вы дурите страны Центральной Европы? Прекратите это", - отметил венгерский премьер.
Сийярто ранее заявил, что Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расцениваются Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России
27 января, 12:51
 
ВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала