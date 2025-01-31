https://ria.ru/20250131/sanktsii-1996552048.html

Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России

Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России - РИА Новости, 31.01.2025

Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России

Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности, заявил... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:37:00+03:00

2025-01-31T10:37:00+03:00

2025-01-31T11:18:00+03:00

венгрия

россия

украина

виктор орбан

петер сийярто

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если (ЕК гарантии - ред.) не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что главным пунктом договоренностей являются переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу, поскольку его прекращение привело к удорожанию топлива в Европе."Украинцы от нас зависят, без нас они не смогут воевать ни одного дня. Их экономика без нас ни дня не проработает. Нам просто нужно сказать: дорогие украинские друзья, мы все понимаем, но нам это нужно. Пропустите российский газ. Как вы хотите приближаться к Евросоюзу, если при этом вы дурите страны Центральной Европы? Прекратите это", - отметил венгерский премьер.Сийярто ранее заявил, что Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно.В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расцениваются Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.

https://ria.ru/20250129/ssha-1996220148.html

https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, россия, украина, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире