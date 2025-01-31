https://ria.ru/20250131/samopisets-1996517477.html

Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки

Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки - РИА Новости, 31.01.2025

Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки

Один из бортовых самописцев (черных ящиков) пассажирского лайнера CRJ 700, столкнувшегося в четверг с военным вертолетом при заходе на посадку в столичном... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T03:04:00+03:00

2025-01-31T03:04:00+03:00

2025-01-31T03:25:00+03:00

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Один из бортовых самописцев (черных ящиков) пассажирского лайнера CRJ 700, столкнувшегося в четверг с военным вертолетом при заходе на посадку в столичном аэропорту имени Рейгана в США, был извлечен из реки Потомак вблизи Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис сенатора от штата Вашингтон Марии Кэнтвелл.При этом пока не уточняется, был найден речевой самописец или регистратор полетных данных.Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996516171.html

сша

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2025

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сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире