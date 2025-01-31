Рейтинг@Mail.ru
Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 31.01.2025 (обновлено: 03:25 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/samopisets-1996517477.html
Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки
Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки - РИА Новости, 31.01.2025
Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки
Один из бортовых самописцев (черных ящиков) пассажирского лайнера CRJ 700, столкнувшегося в четверг с военным вертолетом при заходе на посадку в столичном... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:04:00+03:00
2025-01-31T03:25:00+03:00
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:147:2332:1458_1920x0_80_0_0_723553a6d60cf4f0cf471ad8164d676a.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Один из бортовых самописцев (черных ящиков) пассажирского лайнера CRJ 700, столкнувшегося в четверг с военным вертолетом при заходе на посадку в столичном аэропорту имени Рейгана в США, был извлечен из реки Потомак вблизи Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис сенатора от штата Вашингтон Марии Кэнтвелл.При этом пока не уточняется, был найден речевой самописец или регистратор полетных данных.Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.
https://ria.ru/20250131/tramp-1996516171.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:0:2072:1554_1920x0_80_0_0_0e1bd2dc16d7e4adc218f0a63dade894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
Бортовой самописец разбившегося в США самолета извлекли из реки

CNN: бортовой самописец разбившегося в Вашингтоне самолета извлекли из реки

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Один из бортовых самописцев (черных ящиков) пассажирского лайнера CRJ 700, столкнувшегося в четверг с военным вертолетом при заходе на посадку в столичном аэропорту имени Рейгана в США, был извлечен из реки Потомак вблизи Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис сенатора от штата Вашингтон Марии Кэнтвелл.
При этом пока не уточняется, был найден речевой самописец или регистратор полетных данных.
Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп не планирует посещение места авиакатастрофы в Вашингтоне
02:05
 
СШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала