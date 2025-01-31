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РЖД зафиксировали незначительное снижение погрузки на сети в январе - РИА Новости, 31.01.2025
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00:05 31.01.2025 (обновлено: 05:07 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/rzhd-1996510910.html
РЖД зафиксировали незначительное снижение погрузки на сети в январе
РЖД зафиксировали незначительное снижение погрузки на сети в январе - РИА Новости, 31.01.2025
РЖД зафиксировали незначительное снижение погрузки на сети в январе
РЖД в январе 2025 года фиксируют незначительное снижение погрузки на сети в целом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но на восточном... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T00:05:00+03:00
2025-01-31T05:07:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. РЖД в январе 2025 года фиксируют незначительное снижение погрузки на сети в целом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но на восточном направлении она растет на 5,6%, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. "В январе в целом идет незначительное снижение, в восточном направлении идет рост", - сказал Глазков на вопрос о динамике погрузки в январе. При этом он отметил, что сравнивать январь текущего года и прошлого в плане динамики будет не совсем корректно из-за вступления в силу с января 2025 года обновленных правил недискриминационного доступа (ПНД). Соответственно, поехали более высокодоходные грузы, но более лёгкие грузы, которые дают большую добавочную стоимость и больший вклад в ВВП РФ. "Если рассматривать восточное направление, то к уровню прошлого года, сегодня везем на 5,6% выше уровня прошлого года. И это не только уголь, в этом году в большем объеме поехали контейнеры, удобрения… в этом году (январь к январю) уже плюс 10% к уровню прошлого года по удобрениям. И металлы поехали, которые раньше находились ниже в очереди и не имели возможность перевозки по лимитирующему направлению", - пояснил Глазков. Поэтому, резюмировал он, по высокодоходным грузам, второго и третьего класса идет рост, по грузам первого класса – "немножко теряем".
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экономика, россия, ржд
Экономика, Россия, РЖД
РЖД зафиксировали незначительное снижение погрузки на сети в январе

Замглавы РЖД Глазков: погрузка на сети в январе снизилась, на восток выросла

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска
Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. РЖД в январе 2025 года фиксируют незначительное снижение погрузки на сети в целом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но на восточном направлении она растет на 5,6%, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
"В январе в целом идет незначительное снижение, в восточном направлении идет рост", - сказал Глазков на вопрос о динамике погрузки в январе.
При этом он отметил, что сравнивать январь текущего года и прошлого в плане динамики будет не совсем корректно из-за вступления в силу с января 2025 года обновленных правил недискриминационного доступа (ПНД). Соответственно, поехали более высокодоходные грузы, но более лёгкие грузы, которые дают большую добавочную стоимость и больший вклад в ВВП РФ.
"Если рассматривать восточное направление, то к уровню прошлого года, сегодня везем на 5,6% выше уровня прошлого года. И это не только уголь, в этом году в большем объеме поехали контейнеры, удобрения… в этом году (январь к январю) уже плюс 10% к уровню прошлого года по удобрениям. И металлы поехали, которые раньше находились ниже в очереди и не имели возможность перевозки по лимитирующему направлению", - пояснил Глазков.
Поэтому, резюмировал он, по высокодоходным грузам, второго и третьего класса идет рост, по грузам первого класса – "немножко теряем".
Рабочая встреча Путина с министром транспорта Старовойтом - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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