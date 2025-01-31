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Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая - РИА Новости, 31.01.2025
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18:59 31.01.2025 (обновлено: 19:09 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/rubio-1996706745.html
Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая
Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая - РИА Новости, 31.01.2025
Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая
Влияние Китая в Панаме будет на повестке первого визита Марко Рубио в качестве госсекретаря в страны Южной Америки, заявил в пятницу спецпосланник США по... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:59:00+03:00
2025-01-31T19:09:00+03:00
панама
китай
сша
государственный департамент сша
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Влияние Китая в Панаме будет на повестке первого визита Марко Рубио в качестве госсекретаря в страны Южной Америки, заявил в пятницу спецпосланник США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне."Поездка начнется в Панаме, где секретарь, разумеется, встретится с президентом (Панамы Хосе Раулем - ред.) Мулино. И мы также посетим Панамский канал и встретимся с администратором Панамского канала ... Влияние Китая в Панаме станет предметом обсуждения", - сказал Клавер-Кароне в ходе специального брифинга.Рубио в субботу начнет свою первую зарубежную поездку в качестве госсекретаря с Панамы, а затем посетит Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую республику, ранее сообщил госдеп.Китай якобы через свои компании может использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта, что угрожает национальной безопасности США, ранее заявил Рубио.
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панама, китай, сша, государственный департамент сша, в мире, марко рубио
Панама, Китай, США, Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио
Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая

В повестке первого визита Рубио в Панаму будет вопрос влияния Китая

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Влияние Китая в Панаме будет на повестке первого визита Марко Рубио в качестве госсекретаря в страны Южной Америки, заявил в пятницу спецпосланник США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.
"Поездка начнется в Панаме, где секретарь, разумеется, встретится с президентом (Панамы Хосе Раулем - ред.) Мулино. И мы также посетим Панамский канал и встретимся с администратором Панамского канала ... Влияние Китая в Панаме станет предметом обсуждения", - сказал Клавер-Кароне в ходе специального брифинга.
Рубио в субботу начнет свою первую зарубежную поездку в качестве госсекретаря с Панамы, а затем посетит Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую республику, ранее сообщил госдеп.
Китай якобы через свои компании может использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта, что угрожает национальной безопасности США, ранее заявил Рубио.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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ПанамаКитайСШАГосударственный департамент СШАВ миреМарко Рубио
 
 
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