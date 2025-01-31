https://ria.ru/20250131/rubio-1996706745.html

Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая

Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая - РИА Новости, 31.01.2025

Повестка первого визита Рубио в Панаму будет содержать вопрос влияния Китая

Влияние Китая в Панаме будет на повестке первого визита Марко Рубио в качестве госсекретаря в страны Южной Америки, заявил в пятницу спецпосланник США по... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:59:00+03:00

2025-01-31T18:59:00+03:00

2025-01-31T19:09:00+03:00

панама

китай

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Влияние Китая в Панаме будет на повестке первого визита Марко Рубио в качестве госсекретаря в страны Южной Америки, заявил в пятницу спецпосланник США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне."Поездка начнется в Панаме, где секретарь, разумеется, встретится с президентом (Панамы Хосе Раулем - ред.) Мулино. И мы также посетим Панамский канал и встретимся с администратором Панамского канала ... Влияние Китая в Панаме станет предметом обсуждения", - сказал Клавер-Кароне в ходе специального брифинга.Рубио в субботу начнет свою первую зарубежную поездку в качестве госсекретаря с Панамы, а затем посетит Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую республику, ранее сообщил госдеп.Китай якобы через свои компании может использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта, что угрожает национальной безопасности США, ранее заявил Рубио.

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