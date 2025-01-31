https://ria.ru/20250131/rpts-1996708853.html
В РПЦ дополнили список лжесвященников
В РПЦ дополнили список лжесвященников - РИА Новости, 31.01.2025
В РПЦ дополнили список лжесвященников
Русская православная церковь включила в список сетевых лжесвященников Александра Лухманова, бывшего клирика Кинельской епархии РПЦ, сообщили в синодальном... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:14:00+03:00
2025-01-31T19:14:00+03:00
2025-01-31T19:14:00+03:00
религия
русская православная церковь
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Русская православная церковь включила в список сетевых лжесвященников Александра Лухманова, бывшего клирика Кинельской епархии РПЦ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. "Протоиерей Александр Лухманов в 2023 году по причине вступления во второй брак, что противоречит церковным канонам, был запрещен в священнослужении правящим архиереем, а затем, решением церковного суда Кинельской епархии от 22.12.2023 г., извержен из священного сана. <…> Несмотря на лишение сана, А.В. Лухманов продолжает позиционировать себя священником в социальных сетях", - говорится в сообщении. Как сообщили в синодальном отделе, решение об извержении из сана церковным судом было принято в связи нарушением 17-го и 25-го правил Святых Апостолов, 3-го правила Трулльского собора. В 2024 году решение церковного суда Кинельской епархии было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
В РПЦ дополнили список лжесвященников
РПЦ включила бывшего клирика Кинельской епархии в список сетевых лжесвященников
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Русская православная церковь включила в список сетевых лжесвященников Александра Лухманова, бывшего клирика Кинельской епархии РПЦ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Протоиерей Александр Лухманов в 2023 году по причине вступления во второй брак, что противоречит церковным канонам, был запрещен в священнослужении правящим архиереем, а затем, решением церковного суда Кинельской епархии от 22.12.2023 г., извержен из священного сана. <…> Несмотря на лишение сана, А.В. Лухманов продолжает позиционировать себя священником в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Как сообщили в синодальном отделе, решение об извержении из сана церковным судом было принято в связи нарушением 17-го и 25-го правил Святых Апостолов, 3-го правила Трулльского собора.
В 2024 году решение церковного суда Кинельской епархии было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет".