https://ria.ru/20250131/rostelekom-1996580717.html

"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии

"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии - РИА Новости, 31.01.2025

"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии

"Ростелеком" сообщил РИА Новости, что произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии длительностью 15-20 минут, на других регионах РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:01:00+03:00

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ростелеком

технологии

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Ростелеком" сообщил РИА Новости, что произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии длительностью 15-20 минут, на других регионах ситуация не отразилась.Ранее в пятницу Роскомнадзор заявил РИА Новости, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора, возможная причина - сбой в инфраструктуре компании."Была краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии. Часть абонентов в этом регионе могла 15-20 минут испытывать затруднения с доступом в интернет... На другие регионы ситуация влияния не оказала", - сообщили в "Ростелекоме".В компании также попросили абонентов, испытывающих проблемы, перезагрузить абонентские устройства для восстановления корректной работы.

https://ria.ru/20250125/tiktok--1995466037.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростелеком, технологии, чувашская республика (чувашия)