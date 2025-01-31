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"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии
"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии - РИА Новости, 31.01.2025
"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии
"Ростелеком" сообщил РИА Новости, что произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии длительностью 15-20 минут, на других регионах РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:01:00+03:00
2025-01-31T12:01:00+03:00
2025-01-31T12:08:00+03:00
ростелеком
технологии
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Ростелеком" сообщил РИА Новости, что произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии длительностью 15-20 минут, на других регионах ситуация не отразилась.Ранее в пятницу Роскомнадзор заявил РИА Новости, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора, возможная причина - сбой в инфраструктуре компании."Была краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии. Часть абонентов в этом регионе могла 15-20 минут испытывать затруднения с доступом в интернет... На другие регионы ситуация влияния не оказала", - сообщили в "Ростелекоме".В компании также попросили абонентов, испытывающих проблемы, перезагрузить абонентские устройства для восстановления корректной работы.
https://ria.ru/20250125/tiktok--1995466037.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростелеком, технологии, чувашская республика (чувашия)
Ростелеком, Технологии, Чувашская Республика (Чувашия)
"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в Чувашии
"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации в сети передачи в Чувашии