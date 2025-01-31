https://ria.ru/20250131/rostelekom-1996573275.html
В работе "Ростелекома" произошел сбой
В работе "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 31.01.2025
В работе "Ростелекома" произошел сбой
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:33:00+03:00
2025-01-31T11:33:00+03:00
2025-01-31T11:36:00+03:00
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора, возможная причина - сбой в инфраструктуре компании, заявили РИА Новости в ведомстве."С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком". По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.РИА Новости направило запрос в "Ростелеком".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
Ростелеком, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия
В работе "Ростелекома" произошел сбой
Абоненты "Ростелекома" стали жаловаться на сбой в работе оператора