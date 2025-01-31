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В работе "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 31.01.2025
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11:33 31.01.2025 (обновлено: 11:36 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/rostelekom-1996573275.html
В работе "Ростелекома" произошел сбой
В работе "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 31.01.2025
В работе "Ростелекома" произошел сбой
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора,... РИА Новости, 31.01.2025
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ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора, возможная причина - сбой в инфраструктуре компании, заявили РИА Новости в ведомстве."С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком". По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.РИА Новости направило запрос в "Ростелеком".
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россия
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Варвара Скокшина
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Новости
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РИА Новости
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96
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ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
Ростелеком, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия
В работе "Ростелекома" произошел сбой

Абоненты "Ростелекома" стали жаловаться на сбой в работе оператора

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора, возможная причина - сбой в инфраструктуре компании, заявили РИА Новости в ведомстве.
"С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком". По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.
РИА Новости направило запрос в "Ростелеком".
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РостелекомФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссия
 
 
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