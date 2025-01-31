https://ria.ru/20250131/rostelekom-1996573275.html

В работе "Ростелекома" произошел сбой

В работе "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 31.01.2025

В работе "Ростелекома" произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:33:00+03:00

2025-01-31T11:33:00+03:00

2025-01-31T11:36:00+03:00

ростелеком

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов "Ростелекома" на работу оператора, возможная причина - сбой в инфраструктуре компании, заявили РИА Новости в ведомстве."С 10.45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком". По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.РИА Новости направило запрос в "Ростелеком".

https://ria.ru/20250125/tiktok--1995466037.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия