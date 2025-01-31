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В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia - РИА Новости, 01.02.2025
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16:41 31.01.2025 (обновлено: 06:38 01.02.2025)
https://ria.ru/20250131/rosstandart-1996671183.html
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia - РИА Новости, 01.02.2025
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia
ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой... РИА Новости, 01.02.2025
2025-01-31T16:41:00+03:00
2025-02-01T06:38:00+03:00
россия
авто
снг
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
kia rio
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, сообщил Росстандарт.Как уточняется, отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах. В ряде случаев в них замыкает электрическая цепь блока ABS/ESC, что может вызвать в итоге пожар.Как уточнили в ведомстве, на всех машинах заменят мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей. Владельцев автомобилей уведомят по отзыве с помощью почты или телефона, автомобиль им надо будет отвезти в ближайший дилерский центр.Как подчеркивается, работы будут проводить бесплатно.
https://ria.ru/20250129/avtomobili-1996123900.html
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россия, авто, снг, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), kia rio
Россия, Авто, СНГ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Kia Rio
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia

В России отзывают 29 тысяч Kia Sportage из-за проблем с системой ABS/ESC

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании Kia на автомобиле
Логотип компании Kia на автомобиле - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании Kia на автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, сообщил Росстандарт.
Как уточняется, отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах. В ряде случаев в них замыкает электрическая цепь блока ABS/ESC, что может вызвать в итоге пожар.
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Как уточнили в ведомстве, на всех машинах заменят мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей. Владельцев автомобилей уведомят по отзыве с помощью почты или телефона, автомобиль им надо будет отвезти в ближайший дилерский центр.
Как подчеркивается, работы будут проводить бесплатно.
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РоссияАвтоСНГФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Kia Rio
 
 
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