https://ria.ru/20250131/rosstandart-1996671183.html
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia - РИА Новости, 01.02.2025
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia
ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой... РИА Новости, 01.02.2025
2025-01-31T16:41:00+03:00
2025-01-31T16:41:00+03:00
2025-02-01T06:38:00+03:00
россия
авто
снг
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
kia rio
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель корейского автоконцерна в России, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, сообщил Росстандарт.Как уточняется, отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах. В ряде случаев в них замыкает электрическая цепь блока ABS/ESC, что может вызвать в итоге пожар.Как уточнили в ведомстве, на всех машинах заменят мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей. Владельцев автомобилей уведомят по отзыве с помощью почты или телефона, автомобиль им надо будет отвезти в ближайший дилерский центр.Как подчеркивается, работы будут проводить бесплатно.
https://ria.ru/20250129/avtomobili-1996123900.html
https://ria.ru/20250131/dilery-1996625976.html
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россия, авто, снг, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), kia rio
Россия, Авто, СНГ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Kia Rio
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia
В России отзывают 29 тысяч Kia Sportage из-за проблем с системой ABS/ESC