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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с разливом мазута в Черном море - РИА Новости, 31.01.2025
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15:26 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/rospotrebnadzor-1996650237.html
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с разливом мазута в Черном море
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с разливом мазута в Черном море - РИА Новости, 31.01.2025
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с разливом мазута в Черном море
Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию с разливом нефтепродуктов в Черном море, до 1 марта планируется провести предварительную оценку... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:26:00+03:00
2025-01-31T15:26:00+03:00
севастополь
черное море
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию с разливом нефтепродуктов в Черном море, до 1 марта планируется провести предварительную оценку соответствия пляжей санитарным требованиям, заявил начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов. "В целом ситуация, естественно, находится на постоянном круглосуточном контроле, как на уровне центрального аппарата, так и на уровне территориальных органов", - сказал Мурагимов на круглом столе в Общественной палате. Он отметил, что до 1 марта в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья планируется провести предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. А пока нужно наработать определенный объем исследований и провести их в динамике, так как ученые еще не понимают, как будет вести себя мазут в разных средах при изменении погоды, пояснил Мурагимов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html
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севастополь
черное море
керченский пролив
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севастополь, черное море, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Севастополь, Черное море, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с разливом мазута в Черном море

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с разливом нефтепродуктов в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию с разливом нефтепродуктов в Черном море, до 1 марта планируется провести предварительную оценку соответствия пляжей санитарным требованиям, заявил начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов.
"В целом ситуация, естественно, находится на постоянном круглосуточном контроле, как на уровне центрального аппарата, так и на уровне территориальных органов", - сказал Мурагимов на круглом столе в Общественной палате.
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Вчера, 12:09
Он отметил, что до 1 марта в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья планируется провести предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. А пока нужно наработать определенный объем исследований и провести их в динамике, так как ученые еще не понимают, как будет вести себя мазут в разных средах при изменении погоды, пояснил Мурагимов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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28 декабря 2024, 06:33
 
СевастопольЧерное мореКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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