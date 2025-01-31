https://ria.ru/20250131/rosnano-1996595379.html
Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано"
Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано" - РИА Новости, 31.01.2025
Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано"
Кремль не может комментировать следственные действия в отношении топ-менеджеров "Роснано", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:49:00+03:00
2025-01-31T12:49:00+03:00
2025-01-31T13:44:00+03:00
происшествия
дмитрий песков
роснано
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль не может комментировать следственные действия в отношении топ-менеджеров "Роснано", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что трое сотрудников "Роснано" задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. "Нет, это следственные действия, мы не можем их комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как могли бы в Кремле прокомментировать эти задержания.
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий песков, роснано, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Дмитрий Песков, Роснано, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано"
Песков: Кремль не может комментировать следственные действия по делу "Роснано"