https://ria.ru/20250131/rosnano-1996595379.html

Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано"

Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано" - РИА Новости, 31.01.2025

Песков не стал комментировать следственные действия по делу "Роснано"

Кремль не может комментировать следственные действия в отношении топ-менеджеров "Роснано", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:49:00+03:00

2025-01-31T12:49:00+03:00

2025-01-31T13:44:00+03:00

происшествия

дмитрий песков

роснано

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль не может комментировать следственные действия в отношении топ-менеджеров "Роснано", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что трое сотрудников "Роснано" задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. "Нет, это следственные действия, мы не можем их комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как могли бы в Кремле прокомментировать эти задержания.

https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

россия

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Максим Зубков

происшествия, дмитрий песков, роснано, следственный комитет россии (ск рф), россия