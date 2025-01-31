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Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 31.01.2025

Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Троих топ-менеджеров "Роснано" задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:11:00+03:00

2025-01-31T09:11:00+03:00

2025-01-31T11:33:00+03:00

роснано

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Троих топ-менеджеров "Роснано" задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится на сайте МВД Медиа."На территории Москвы и Московской области задержаны заместитель руководителя ООО "УК "РОСНАНО" — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова", — указано в релизе.По версии следствия, в 2017 году они реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Фигуранты предоставили недостоверные данные о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "РОСНАНО".Это позволило избежать отзыва выданных госгарантий и привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК России. Его фигурантами стали сотрудники ООО "УК "Роснано", трое из которых задержаны, а также другие лица. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия", — говорится в материале.В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения, идет работа с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастников.Расследованию содействуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

роснано, происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия