Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Троих топ-менеджеров "Роснано" задержали за злоупотребление полномочиями
Стенд группы "РОСНАНО". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Троих топ-менеджеров "Роснано" задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится на сайте МВД Медиа.
"На территории Москвы и Московской области задержаны заместитель руководителя ООО "УК "РОСНАНО" — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова", — указано в релизе.
По версии следствия, в 2017 году они реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Фигуранты предоставили недостоверные данные о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "РОСНАНО".
Это позволило избежать отзыва выданных госгарантий и привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК России. Его фигурантами стали сотрудники ООО "УК "Роснано", трое из которых задержаны, а также другие лица. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия", — говорится в материале.
В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения, идет работа с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастников.
Расследованию содействуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.