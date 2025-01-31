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Роскачество назвало лучший гель для стирки - РИА Новости, 31.01.2025
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06:57 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/roskachestvo-1996525490.html
Роскачество назвало лучший гель для стирки
Роскачество назвало лучший гель для стирки - РИА Новости, 31.01.2025
Роскачество назвало лучший гель для стирки
Роскачество исследовало 19 торговых марок гелей для стирки из разных стран и признало соответствующим всем параметрам опережающего стандарта организации... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:57:00+03:00
2025-01-31T06:57:00+03:00
россия
китай
турция
роскачество
faberlic
вкусвилл
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роскачество исследовало 19 торговых марок гелей для стирки из разных стран и признало соответствующим всем параметрам опережающего стандарта организации российский бренд Synergetic, в конце списка оказался турецкий ABC, рассказали РИА Новости в институте. Для исследования были взяты 15 торговых марок из России: Aroma Drop, "Большая стирка", Dosia, Faberlic, Qualita, "ВкусВилл", BioMio, Meine Liebe, Synergetic, "Ласка", "Лоск", "Персил" (жидкий гель), Alpi, Sorti, "Самокат". Французские марки были представлены брендами Ariel и Tide. Китай был представлен также брендом "Персил" в капсулах, Турция - АBC, Бельгия - Amway Home. "Роскачество исследовало популярные гели для стирки 19 торговых марок. Гель для стирки марки Synergetic соответствует всем требованиям опережающего стандарта Роскачества, тем самым он может претендовать на присвоение государственного Знака качества. Среди худших по результатам исследования оказался гель для стирки ABC - у него больше всего недостатков в сравнении с остальными гелями", - отметили в Роскачестве. Также среди лучших отмечаются торговые марки Aroma Drop и "Большая стирка", "Ласка", BioMio, "Персил" гель, Amway Home, Faberlic. На втором и третьем месте с конца списка указываются гели "Самокат" и Qualita. Однако отмечается, что абсолютно все исследованные средства для стирки соответствуют обязательным требованиям законодательства. Эксперты центра проверили гели для стирки по 49 параметрам, среди которы были следующие: моющая способность, противоборство пятнам моторного масла, потового жира, крахмала, белковых загрязнений при температуре в 40 и 60 градусов, вред для здоровья - класс безопасности, вымываемость из ткани после стирки, сохранение прочности ткани и ее внешнего вида, количество катышков, а также потеря цвета после пяти стирок. Кроме того, Роскачество спросило россиян о том, что их не устраивает больше всего в современных порошках, при этом они могли выбрать несколько вариантов ответа. Например, плохую стирку вещей отметили 40% опрошенных, пятна, которые остаются после стирки - 25%, неприятный или резкий запах после стирки - 16%, средство влияет на цвет ткани - 94% или вызывает аллергию - 3%. Также потребители жалуются на низкую эффективность средства при его рекомендуемом производителем повышенном расходе - 15%.
https://ria.ru/20250122/poddelki-1994913812.html
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РИА Новости
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россия, китай, турция, роскачество, faberlic , вкусвилл
Россия, Китай, Турция, Роскачество, Faberlic , ВкусВилл
Роскачество назвало лучший гель для стирки

Роскачество признало российский бренд Synergetic лучшим гелем для стирки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в отделе бытовой химии гипермаркета
Женщина в отделе бытовой химии гипермаркета - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина в отделе бытовой химии гипермаркета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роскачество исследовало 19 торговых марок гелей для стирки из разных стран и признало соответствующим всем параметрам опережающего стандарта организации российский бренд Synergetic, в конце списка оказался турецкий ABC, рассказали РИА Новости в институте.
Для исследования были взяты 15 торговых марок из России: Aroma Drop, "Большая стирка", Dosia, Faberlic, Qualita, "ВкусВилл", BioMio, Meine Liebe, Synergetic, "Ласка", "Лоск", "Персил" (жидкий гель), Alpi, Sorti, "Самокат". Французские марки были представлены брендами Ariel и Tide. Китай был представлен также брендом "Персил" в капсулах, Турция - АBC, Бельгия - Amway Home.
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"Роскачество исследовало популярные гели для стирки 19 торговых марок. Гель для стирки марки Synergetic соответствует всем требованиям опережающего стандарта Роскачества, тем самым он может претендовать на присвоение государственного Знака качества. Среди худших по результатам исследования оказался гель для стирки ABC - у него больше всего недостатков в сравнении с остальными гелями", - отметили в Роскачестве.
Также среди лучших отмечаются торговые марки Aroma Drop и "Большая стирка", "Ласка", BioMio, "Персил" гель, Amway Home, Faberlic. На втором и третьем месте с конца списка указываются гели "Самокат" и Qualita. Однако отмечается, что абсолютно все исследованные средства для стирки соответствуют обязательным требованиям законодательства.
Эксперты центра проверили гели для стирки по 49 параметрам, среди которы были следующие: моющая способность, противоборство пятнам моторного масла, потового жира, крахмала, белковых загрязнений при температуре в 40 и 60 градусов, вред для здоровья - класс безопасности, вымываемость из ткани после стирки, сохранение прочности ткани и ее внешнего вида, количество катышков, а также потеря цвета после пяти стирок.
Кроме того, Роскачество спросило россиян о том, что их не устраивает больше всего в современных порошках, при этом они могли выбрать несколько вариантов ответа. Например, плохую стирку вещей отметили 40% опрошенных, пятна, которые остаются после стирки - 25%, неприятный или резкий запах после стирки - 16%, средство влияет на цвет ткани - 94% или вызывает аллергию - 3%. Также потребители жалуются на низкую эффективность средства при его рекомендуемом производителем повышенном расходе - 15%.
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РоссияКитайТурцияРоскачествоFaberlicВкусВилл
 
 
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