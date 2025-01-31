https://ria.ru/20250131/rogov-1996518451.html

Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2025

Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T03:40:00+03:00

2025-01-31T03:40:00+03:00

2025-01-31T03:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку контратаки в Каменском, но для него все закончилось очень печально. Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села", - сказал Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250129/rogov-1996138458.html

https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995622911.html

россия

запорожская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины