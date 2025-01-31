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Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:40 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/rogov-1996518451.html
Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области
Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2025
Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области
Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:40:00+03:00
2025-01-31T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку контратаки в Каменском, но для него все закончилось очень печально. Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села", - сказал Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250129/rogov-1996138458.html
https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995622911.html
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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Рогов: ВС России продвинулись в Каменском Запорожской области, отбив контратаку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник предпринял попытку контратаки в Каменском, но для него все закончилось очень печально. Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села", - сказал Рогов.
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29 января, 16:12
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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