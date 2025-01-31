"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу 9 мая
Риттер: Трампу стоит направить делегацию из США в Россию на День Победы
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 во время воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. У нового американского президента Дональда Трампа все еще есть шанс наладить отношения между США и Россией, отдав дань уважения роли СССР во время войны против нацистской Германии, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
"В первом разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным должно прозвучать признание союза, который когда-то существовал для победы над нацистской Германией, и важной (более того, ведущей) роли России в обеспечении этого успеха. И Дональд Трамп должен сказать Владимиру Путину, что хотел бы направить высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы 9 мая этого года во главе с вице-президентом и министром обороны", — считает он.
По словам Риттера, Трамп должен предложить американским солдатам пройти маршем на параде 9 мая, чтобы противопоставить себя препятствовавшей этому администрации Джо Байдена.
"Если Дональд Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству, <…> что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений с Россией. Именно это, а не попытка добиться мира на Украине с помощью наглости и запугивания поможет Дональду Трампу наилучшим образом служить законным интересам национальной безопасности США", — подытожил он.
Ранее американское издание Newsweek писало, что на ежегодном праздновании Победы в Великой Отечественной войне в Москве можно ожидать прибытия "большого гостя" из США. В статье говорилось, что "источник, близкий к Кремлю, сообщил, <…> что 9 мая Путин ожидает "большого гостя" из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам Трамп "был бы фантастическим".
Ранее в январе Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") сказал, что заявления Дональда Трампа о Второй мировой войне говорят о его неглубоком знании предмета. По словам депутата, высказывания президента США являются очередным показателем того, что Трамп по определению не может быть пророссийским.
Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.