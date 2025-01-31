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Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона - РИА Новости, 31.01.2025
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01:15 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/reysy-1996514374.html
Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона
Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона - РИА Новости, 31.01.2025
Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона
Конгресс США, несмотря на звучавшие предупреждения о катастрофических последствиях перегруженности аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, в 2024 году... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T01:15:00+03:00
2025-01-31T01:15:00+03:00
в мире
мэриленд
рональд рейган
конгресс сша
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Конгресс США, несмотря на звучавшие предупреждения о катастрофических последствиях перегруженности аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, в 2024 году одобрил введение в его обслуживание дополнительных пяти рейсов, сообщает издание New York Times. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил. "Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне уже был одним из самых загруженных авиаузлов страны до того, как в прошлом году конгресс проголосовал за то, чтобы аэропорт принимал еще большее количество пассажиров, несмотря на возражения некоторых местных законодателей, которые предупреждали, что этот шаг может привести к катастрофе", - пишет издание. В частности, в мае 2024 года конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал за добавление пяти новых рейсов дальнего следования в обе стороны, которые еще только начнут обсуживаться в течение следующих недель. Изменения были приняты, несмотря на негативную реакцию сенаторов штатов Мэриленд и Вирджиния. Издание пишет, что возражения сенаторов были перекрыты натиском нескольких авиакомпаний и многих законодателей, которые утверждали, что дополнительные рейсы увеличат конкуренцию и помогут снизить цены. Ранее газета New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996509878.html
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в мире, мэриленд, рональд рейган, конгресс сша, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Мэриленд, Рональд Рейган, Конгресс США, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона

NYT: конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Конгресс США, несмотря на звучавшие предупреждения о катастрофических последствиях перегруженности аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, в 2024 году одобрил введение в его обслуживание дополнительных пяти рейсов, сообщает издание New York Times.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
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"Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне уже был одним из самых загруженных авиаузлов страны до того, как в прошлом году конгресс проголосовал за то, чтобы аэропорт принимал еще большее количество пассажиров, несмотря на возражения некоторых местных законодателей, которые предупреждали, что этот шаг может привести к катастрофе", - пишет издание.
В частности, в мае 2024 года конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал за добавление пяти новых рейсов дальнего следования в обе стороны, которые еще только начнут обсуживаться в течение следующих недель.
Изменения были приняты, несмотря на негативную реакцию сенаторов штатов Мэриленд и Вирджиния. Издание пишет, что возражения сенаторов были перекрыты натиском нескольких авиакомпаний и многих законодателей, которые утверждали, что дополнительные рейсы увеличат конкуренцию и помогут снизить цены.
Ранее газета New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.
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