Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона
NYT: конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Конгресс США, несмотря на звучавшие предупреждения о катастрофических последствиях перегруженности аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, в 2024 году одобрил введение в его обслуживание дополнительных пяти рейсов, сообщает издание New York Times.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
"Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне уже был одним из самых загруженных авиаузлов страны до того, как в прошлом году конгресс проголосовал за то, чтобы аэропорт принимал еще большее количество пассажиров, несмотря на возражения некоторых местных законодателей, которые предупреждали, что этот шаг может привести к катастрофе", - пишет издание.
В частности, в мае 2024 года конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал за добавление пяти новых рейсов дальнего следования в обе стороны, которые еще только начнут обсуживаться в течение следующих недель.
Изменения были приняты, несмотря на негативную реакцию сенаторов штатов Мэриленд и Вирджиния. Издание пишет, что возражения сенаторов были перекрыты натиском нескольких авиакомпаний и многих законодателей, которые утверждали, что дополнительные рейсы увеличат конкуренцию и помогут снизить цены.
Ранее газета New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.