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КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа - РИА Новости, 31.01.2025
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15:43 31.01.2025 (обновлено: 15:58 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/rafakh-1996655106.html
КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа
КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа - РИА Новости, 31.01.2025
КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы, объявил губернатор египетской провинции... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:43:00+03:00
2025-01-31T15:58:00+03:00
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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы, объявил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер."Несколько дней назад я заявил всем журналистам, что КПП "Рафах" скоро начнет принимать раненых. Сегодня было объявлено о его открытии. Мы начнем принимать пациентов", - говорится в заявлении губернатора.При этом министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что первая группа пациентов и раненых из палестинского анклава выедет через КПП "Рафах" в субботу, 1 февраля.
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северный синай (мухафаза), в мире
Северный Синай (мухафаза), В мире
КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа

КПП "Рафах" открыт и готов к приему пациентов из сектора Газа

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы, объявил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер.
"Несколько дней назад я заявил всем журналистам, что КПП "Рафах" скоро начнет принимать раненых. Сегодня было объявлено о его открытии. Мы начнем принимать пациентов", - говорится в заявлении губернатора.
При этом министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что первая группа пациентов и раненых из палестинского анклава выедет через КПП "Рафах" в субботу, 1 февраля.
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