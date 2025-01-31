https://ria.ru/20250131/rafakh-1996655106.html

КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа

КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа - РИА Новости, 31.01.2025

КПП "Рафах" готов к приему пациентов из сектора Газа

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы, объявил губернатор египетской провинции... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:43:00+03:00

2025-01-31T15:43:00+03:00

2025-01-31T15:58:00+03:00

северный синай (мухафаза)

в мире

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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт и начнет принимать пациентов из Газы, объявил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер."Несколько дней назад я заявил всем журналистам, что КПП "Рафах" скоро начнет принимать раненых. Сегодня было объявлено о его открытии. Мы начнем принимать пациентов", - говорится в заявлении губернатора.При этом министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что первая группа пациентов и раненых из палестинского анклава выедет через КПП "Рафах" в субботу, 1 февраля.

https://ria.ru/20250131/voz-1996619747.html

северный синай (мухафаза)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

северный синай (мухафаза), в мире