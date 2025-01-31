Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках
Главу РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках, ему грозит до 15 лет
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников
Директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о наркотиках, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Гребенникова Сергея Владимировича", — сказал собеседник агентства.
Согласно карточке уголовного дела, Гребенникову вменяют пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере"). Согласно Уголовному кодексу РФ, ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.
В суде не уточнили сути дела.
Арестовали Гребенникова 25 января, решение вступило в законную силу.
РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего — организатор "Премии Рунета".