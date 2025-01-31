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Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках - РИА Новости, 31.01.2025
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11:42 31.01.2025 (обновлено: 15:12 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/raek-1996574988.html
Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках
Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках - РИА Новости, 31.01.2025
Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках
Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о наркотиках, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:42:00+03:00
2025-01-31T15:12:00+03:00
российская ассоциация электронных коммуникаций
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о наркотиках, сообщили РИА Новости в инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Гребенникова Сергея Владимировича", — сказал собеседник агентства.Согласно карточке уголовного дела, Гребенникову вменяют пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере"). Согласно Уголовному кодексу РФ, ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.В суде не уточнили сути дела.Арестовали Гребенникова 25 января, решение вступило в законную силу.РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего — организатор "Премии Рунета".
https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html
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российская ассоциация электронных коммуникаций, россия, происшествия
Российская ассоциация электронных коммуникаций, Россия, Происшествия
Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках

Главу РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках, ему грозит до 15 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников
Директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о наркотиках, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Гребенникова Сергея Владимировича", — сказал собеседник агентства.
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Согласно карточке уголовного дела, Гребенникову вменяют пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере"). Согласно Уголовному кодексу РФ, ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.
В суде не уточнили сути дела.
Арестовали Гребенникова 25 января, решение вступило в законную силу.
РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего — организатор "Премии Рунета".
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Российская ассоциация электронных коммуникацийРоссияПроисшествия
 
 
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