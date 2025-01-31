https://ria.ru/20250131/raek-1996574988.html

Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках

Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках - РИА Новости, 31.01.2025

Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках

Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о наркотиках, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:42:00+03:00

2025-01-31T11:42:00+03:00

2025-01-31T15:12:00+03:00

российская ассоциация электронных коммуникаций

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869432843_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_2f9fab50f7e316e79735f72ff7f6e131.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о наркотиках, сообщили РИА Новости в инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Гребенникова Сергея Владимировича", — сказал собеседник агентства.Согласно карточке уголовного дела, Гребенникову вменяют пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере"). Согласно Уголовному кодексу РФ, ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.В суде не уточнили сути дела.Арестовали Гребенникова 25 января, решение вступило в законную силу.РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего — организатор "Премии Рунета".

https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html

https://rsport.ria.ru/20250130/anokhin-1996472639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российская ассоциация электронных коммуникаций, россия, происшествия