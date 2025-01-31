https://ria.ru/20250131/pvo-1996603680.html

Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS

Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS - РИА Новости, 31.01.2025

Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS

Средства ПВО России сбили за неделю в зоне спецоперации 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 дрона, из которых 290 вне зоны... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:14:00+03:00

2025-01-31T13:14:00+03:00

2025-01-31T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю в зоне спецоперации 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 дрона, из которых 290 вне зоны спецоперации, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 290 вне зоны спецоперации", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20975 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21087 орудий полевой артиллерии и минометов, 31060 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996505365.html

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