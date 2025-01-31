https://ria.ru/20250131/pvo-1996603680.html
Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS
Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS - РИА Новости, 31.01.2025
Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS
Средства ПВО России сбили за неделю в зоне спецоперации 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 дрона, из которых 290 вне зоны... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:14:00+03:00
2025-01-31T13:14:00+03:00
2025-01-31T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю в зоне спецоперации 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 дрона, из которых 290 вне зоны спецоперации, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 290 вне зоны спецоперации", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20975 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21087 орудий полевой артиллерии и минометов, 31060 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996505365.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция
Российские системы ПВО за неделю сбили 31 снаряд HIMARS
МО РФ: ПВО сбила за неделю 31 реактивный снаряд HIMARS и 592 дрона