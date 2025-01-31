Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"
Путин поприветствовал участников кинематографической премии "Золотой орел"
Премия "Золотой орел". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил, что номинантов объединяет стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства.
ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
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"Дорогие друзья, приветствую вас на вручении национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"… Отмечу, что всех номинантов премии, – как опытных мастеров, так и одарённую молодёжь, – объединяют талант и увлечённость избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства", - говорится в приветствии, которое зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент отметил, что это престижная награда, которая олицетворяет успех, признание, а также открывает новые возможности для реализации своих планов, участия в перспективных, востребованных проектах.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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