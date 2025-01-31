https://ria.ru/20250131/putin-1996714584.html

Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"

Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел" - РИА Новости, 31.01.2025

Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:04:00+03:00

2025-01-31T20:04:00+03:00

2025-01-31T20:06:00+03:00

культура

россия

владимир путин

владимир мединский

мосфильм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193716_0:759:2047:1910_1920x0_80_0_0_88a906754a5f1a03743ff590e400e38f.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил, что номинантов объединяет стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства. ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Дорогие друзья, приветствую вас на вручении национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"… Отмечу, что всех номинантов премии, – как опытных мастеров, так и одарённую молодёжь, – объединяют талант и увлечённость избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства", - говорится в приветствии, которое зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент отметил, что это престижная награда, которая олицетворяет успех, признание, а также открывает новые возможности для реализации своих планов, участия в перспективных, востребованных проектах. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

https://ria.ru/20240126/snegir-1923780640.html

https://ria.ru/20240126/serial-1923834080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, владимир мединский, мосфильм