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Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел" - РИА Новости, 31.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:04 31.01.2025 (обновлено: 20:06 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/putin-1996714584.html
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел" - РИА Новости, 31.01.2025
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил,... РИА Новости, 31.01.2025
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россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил, что номинантов объединяет стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства. ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Дорогие друзья, приветствую вас на вручении национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"… Отмечу, что всех номинантов премии, – как опытных мастеров, так и одарённую молодёжь, – объединяют талант и увлечённость избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства", - говорится в приветствии, которое зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент отметил, что это престижная награда, которая олицетворяет успех, признание, а также открывает новые возможности для реализации своих планов, участия в перспективных, востребованных проектах. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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россия, владимир путин, владимир мединский, мосфильм
Культура, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Мосфильм
Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"

Путин поприветствовал участников кинематографической премии "Золотой орел"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремия "Золотой орел"
Премия Золотой орел - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премия "Золотой орел". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил, что номинантов объединяет стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства.
ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
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26 января 2024, 23:00
"Дорогие друзья, приветствую вас на вручении национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"… Отмечу, что всех номинантов премии, – как опытных мастеров, так и одарённую молодёжь, – объединяют талант и увлечённость избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства", - говорится в приветствии, которое зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент отметил, что это престижная награда, которая олицетворяет успех, признание, а также открывает новые возможности для реализации своих планов, участия в перспективных, востребованных проектах.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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КультураРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийМосфильм
 
 
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