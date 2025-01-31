https://ria.ru/20250131/putin-1996618663.html

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом - РИА Новости, 31.01.2025

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить один из аспектов работы по борьбе с... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:05:00+03:00

2025-01-31T14:05:00+03:00

2025-01-31T15:13:00+03:00

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить один из аспектов работы по борьбе с терроризмом."Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. Докладчик - Бортников Александр Васильевич, директор Федеральной службы безопасности", - сказал Путин в начале совещания, после чего передал слово для доклада главе ФСБ.

https://ria.ru/20250128/zapad-1995960297.html

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Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ 2025-01-31T14:05 true PT0M05S

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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)