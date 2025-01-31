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Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом - РИА Новости, 31.01.2025
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить один из аспектов работы по борьбе с... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:05:00+03:00
2025-01-31T14:05:00+03:00
2025-01-31T15:13:00+03:00
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить один из аспектов работы по борьбе с терроризмом."Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. Докладчик - Бортников Александр Васильевич, директор Федеральной службы безопасности", - сказал Путин в начале совещания, после чего передал слово для доклада главе ФСБ.
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Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ
Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ
2025-01-31T14:05
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РИА Новости
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить вопросы борьбы с терроризмом
Путин предложил Совбезу обсудить один из аспектов работы по борьбе с терроризмом