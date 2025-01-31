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Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 31.01.2025
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12:56 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/putin-1996597424.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 31.01.2025
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:56:00+03:00
2025-01-31T12:56:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня в Ново-Огарево работает. Уже где-то в ближайший час он планирует созвать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что остальные встречи Путина в течение дня будут носить непубличный характер.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеосвязи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня в Ново-Огарево работает. Уже где-то в ближайший час он планирует созвать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что остальные встречи Путина в течение дня будут носить непубличный характер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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