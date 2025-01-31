https://ria.ru/20250131/putin-1996597424.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 31.01.2025
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:56:00+03:00
2025-01-31T12:56:00+03:00
2025-01-31T12:56:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня в Ново-Огарево работает. Уже где-то в ближайший час он планирует созвать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что остальные встречи Путина в течение дня будут носить непубличный характер.
https://ria.ru/20250131/putin-1996547674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеосвязи