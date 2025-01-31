https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html

Пушков дал страшный прогноз о будущем Германии

Пушков дал страшный прогноз о будущем Германии - РИА Новости, 31.01.2025

Пушков дал страшный прогноз о будущем Германии

Продолжая политику открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое общество держит курс на самоуничтожение Германии. Такое мнение в своем... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:25:00+03:00

2025-01-31T05:25:00+03:00

2025-01-31T05:25:00+03:00

в мире

германия

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алиса вайдель

фридрих мерц

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продолжая политику открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое общество держит курс на самоуничтожение Германии. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Когда нация теряет чувство самосохранения и переходит в фазу постепенного самоубийства, внутри нее непременно находятся обезумевшие могильщики, стремящиеся ускорить этот процесс. Самоликвидация Германии (термин немецкого автора Тило Сарацина) продолжается", — написал он, отметив, что сторонников "Зеленых", которые к этому призывают, поддерживают 12-13 процентов населения.Bild 22 января сообщила о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель 23 января опубликовала открытое письмо к кандидату в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны.В среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовало 348 депутатов, против — 345. Среди голосовавших за инициативу представители фракции "Альтернативы для Германии", парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ), против — представители "Зелёных" и Социал-демократической партии (СДПГ).Принятое парламентом предложение, озаглавленное как "План из пяти пунктов по обеспечению безопасности границ и прекращению нелегальной миграции", включает в себя ряд такие требования, как постоянный пограничный контроль на всех границах Германии, депортация нелегалов, запрет на въезд всем мигрантам без действительных документов, даже если они по законам ФРГ располагают статусом защиты.

https://ria.ru/20250126/pushkov-1995562930.html

https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html

https://ria.ru/20250129/germaniya-1996217537.html

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в мире, германия, алексей пушков, хдс/хсс, алиса вайдель, фридрих мерц