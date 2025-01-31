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Военная прокуратура утвердила обвинения против 30 украинских боевиков - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 31.01.2025 (обновлено: 15:36 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/prokuratura-1996653502.html
Военная прокуратура утвердила обвинения против 30 украинских боевиков
Военная прокуратура утвердила обвинения против 30 украинских боевиков - РИА Новости, 31.01.2025
Военная прокуратура утвердила обвинения против 30 украинских боевиков
Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по девяти уголовным делам в отношении 30 украинских боевиков, незаконно вторгшихся на территорию Курской... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:35:00+03:00
2025-01-31T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по девяти уголовным делам в отношении 30 украинских боевиков, незаконно вторгшихся на территорию Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по девяти уголовным делам в отношении 30 военнослужащих вооруженных формирований Украины. Они обвиняются по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении По версии следствия, в августе – сентябре прошлого года украинские военные, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для террористической деятельности. Боевики оборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, для обеспечения слаженных действий установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Спустя непродолжительное время террористическая деятельность всех обвиняемых была пресечена, они были задержаны и в настоящее время содержатся под стражей. "Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточняется в релизе. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/peskov-1996595736.html
https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Военная прокуратура утвердила обвинения против 30 украинских боевиков

Боевики ВСУ, незаконно вторгшиеся в Курскую область, предстанут перед судом

© Getty Images / Anadolu/Piotr SobikУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Piotr Sobik
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по девяти уголовным делам в отношении 30 украинских боевиков, незаконно вторгшихся на территорию Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по девяти уголовным делам в отношении 30 военнослужащих вооруженных формирований Украины. Они обвиняются по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кремль ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область военных КНДР
Вчера, 12:51
По версии следствия, в августе – сентябре прошлого года украинские военные, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для террористической деятельности. Боевики оборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, для обеспечения слаженных действий установили между ними единую систему разведки, огня и связи.
Спустя непродолжительное время террористическая деятельность всех обвиняемых была пресечена, они были задержаны и в настоящее время содержатся под стражей.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области
Вчера, 13:01
"Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточняется в релизе.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Курские власти опровергли информацию об отмене горячего питания в ПВР
Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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