https://ria.ru/20250131/prokuratura-1996589727.html
Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае
Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае - РИА Новости, 31.01.2025
Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае
Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении людей шаурмой в Кунгуре в Пермском крае. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:27:00+03:00
2025-01-31T12:27:00+03:00
2025-01-31T14:41:00+03:00
происшествия
кунгур
пермский край
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении людей шаурмой в Кунгуре в Пермском крае. "Кунгурская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретенной в кафе общественного питания. Надзорный орган контролирует также результаты эпидемиологического расследования", - сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве. По данным краевой прокуратуры, 30 января были зарегистрированы случаи обращения в горбольницу за медицинской помощью с признаками пищевого отравления жителей, в том числе несовершеннолетних, которые приобретали продукцию в местном кафе. Ранее в местных медиа появилась информация, что в Кунгуре 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в местные больницы с острым отравлением. Все они покупали шаурму в киоске на улице Коммуны.
https://ria.ru/20250121/sanatoriy-1994758761.html
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происшествия, кунгур, пермский край
Происшествия, Кунгур, Пермский край
Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае
Прокуратура проверяет сообщения о массовом отравлении людей шаурмой в Кунгуре