https://ria.ru/20250131/prokuratura-1996589727.html

Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае

Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае - РИА Новости, 31.01.2025

Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении в Пермском крае

Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении людей шаурмой в Кунгуре в Пермском крае. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:27:00+03:00

2025-01-31T12:27:00+03:00

2025-01-31T14:41:00+03:00

происшествия

кунгур

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996615504_3:43:1118:670_1920x0_80_0_0_83f0adefef7ac99d753bf220b2a8a56d.jpg

ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении людей шаурмой в Кунгуре в Пермском крае. "Кунгурская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретенной в кафе общественного питания. Надзорный орган контролирует также результаты эпидемиологического расследования", - сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве. По данным краевой прокуратуры, 30 января были зарегистрированы случаи обращения в горбольницу за медицинской помощью с признаками пищевого отравления жителей, в том числе несовершеннолетних, которые приобретали продукцию в местном кафе. Ранее в местных медиа появилась информация, что в Кунгуре 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в местные больницы с острым отравлением. Все они покупали шаурму в киоске на улице Коммуны.

https://ria.ru/20250121/sanatoriy-1994758761.html

кунгур

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кунгур, пермский край