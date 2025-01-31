https://ria.ru/20250131/proekt-1996681511.html

В Нижегородской области стартовал проект "Герои. Нижегородская область"

В Нижегородской области стартовал проект "Герои. Нижегородская область" - РИА Новости, 31.01.2025

В Нижегородской области стартовал проект "Герои. Нижегородская область"

Проект "Герои. Нижегородская область", направленный на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:20:00+03:00

2025-01-31T17:20:00+03:00

2025-01-31T17:20:00+03:00

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Проект "Герои. Нижегородская область", направленный на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления, стартовал в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Проект является продолжением флагманской федеральный программы "Время героев". "Регистрация на участие в проекте началась 31 января через президентскую платформу АНО "Россия – страна возможностей". Она продлится до 15 марта. Зарегистрированные участники пройдут онлайн-тестирование по методике Высшей школы государственного управления", - говорится в сообщении. Программа реализуется правительством Нижегородской области при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). "Бойцы, герои! Запускаем проект "Герои. Нижегородская область". Это фактически региональный этап федеральной программы "Время героев"… Участников и ветеранов спецоперации, прошедших отбор, будем готовить к новому профессиональному пути в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях", - написал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что по итогам годовой программы обучения участники получат возможность трудоустройства на руководящие должности, результаты оценки своих компетенций, дипломы о профессиональной переподготовке, последующее сопровождение и работу с наставниками. "Уверен, люди, которые встали на защиту нашей Родины, проявляют отвагу на фронте, защищают друг друга, находясь в разных ситуациях и порой прямо глядя в глаза смерти, точно не станут малодушничать и пасовать перед трудностями в любом деле", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20250131/zaymy-1996672512.html

https://ria.ru/20250131/zakupki-1996592953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, глеб никитин