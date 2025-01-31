https://ria.ru/20250131/primore-1996522549.html

Житель Приморья получил пять суток ареста за поддержку агрессии Израиля

Житель Приморья получил пять суток ареста за поддержку агрессии Израиля - РИА Новости, 31.01.2025

Житель Приморья получил пять суток ареста за поддержку агрессии Израиля

Житель Приморья получил пять суток административного ареста за разжигание национальной и религиозной вражды при обсуждении действий Израиля в Газе в соцсети,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:50:00+03:00

2025-01-31T05:50:00+03:00

2025-01-31T05:50:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Житель Приморья получил пять суток административного ареста за разжигание национальной и религиозной вражды при обсуждении действий Израиля в Газе в соцсети, сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья. Отмечается, что в январе 2025 года житель Владивостока, являющийся активным пользователем социальных сетей, высказал свою поддержку агрессивным действиям Израиля против жителей Газы. На следующий день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "Суд Ленинского района города Владивостока признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Статья 20.3.1 КоАП РФ - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток в ИВС УМВД России по Владивостоку", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html

https://ria.ru/20250130/ufa-1996493628.html

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израиль, россия, владивосток, хамас, оон