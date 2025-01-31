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В Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода

В Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода - РИА Новости, 31.01.2025

В Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода

Организаторов хищений продукции военного завода осудили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и области. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:25:00+03:00

2025-01-31T16:25:00+03:00

2025-01-31T16:25:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Организаторов хищений продукции военного завода осудили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и области. "Реутовский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при АО "НПП "Исток" имени А.И. Шокина", Тёхану А.И., 1968 года рождения, и его заместителю Сиюхову Т.Ш.,1980 года рождения, причастным к хищению продукции военного назначения в особо крупном размере... Реутовский военный гарнизонный суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил каждому наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением воинских званий", - говорится в сообщении. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск АО "НПП "Исток" имени Шокина" о возмещении ущерба - с осужденных взыскано 102 805 064 рубля. Установлено, что Тёхан и Сиюхов с 2012 по 2021 год организовали вывоз и продажу с предприятия более 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов. Для этого они привлекли находящихся в подчинении наемного сотрудника военного представительства, начальника лаборатории, водителя предприятия и гендиректора коммерческой фирмы, отвечающей за сбыт украденной продукции. Сообщается, что начальник лаборатории предприятия по указанию Тёхана готовила подложную техдокументацию о неисправности изделий, из-за чего продукция была отнесена к бракованной и подлежала уничтожению. Подчеркивается, что после нанесения маркировки и изготовления фиктивной документации сообщники вывозили изделия с завода и передавали для продажи. "В сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии продукции военного назначения члены преступной группы задержаны сотрудниками управления", - рассказали в УФСБ. Отмечается, что против Тёхана и Сиюхова расследовано уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества организованной группой в особо крупном размере. Приговор в законную силу не вступил. Дела в отношении членов преступной группы, признавших вину и сотрудничавших со следствием, ранее были рассмотрены Щелковским городским судом Московской области в особом порядке, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Об этом приговоре УФСБ сообщало в мае 2024 года. В том релизе отмечалось, что "в результате преступной деятельности ОПГ предприятию нанесен ущерб в размере более 304 миллионов рублей". Научно-производственное предприятие "Исток" им. Шокина" расположено в подмосковном Фрязино. Основное направление деятельности - разработка и серийное производство современных и перспективных изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации.

https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946629869.html

https://ria.ru/20250128/kurskaya-1995916152.html

https://ria.ru/20241025/moshenniki-1980042891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, исток