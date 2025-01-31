Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996524237.html
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом - РИА Новости, 31.01.2025
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
Россия предлагала помощь Приднестровью в связи с энергетическим кризисом, но никогда не навязывала варианты решения проблемы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:30:00+03:00
2025-01-31T06:30:00+03:00
экономика
россия
кишинев
украина
вадим красносельский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756185565_0:192:1400:980_1920x0_80_0_0_92262529bad659995b530be80cec5406.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Россия предлагала помощь Приднестровью в связи с энергетическим кризисом, но никогда не навязывала варианты решения проблемы, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Российская сторона постоянно интересовалась и интересуется положением дел республике, в частности в энергетике, тем, что, по нашему мнению, можно и нужно сделать, чтобы восстановить поставки природного газа в Приднестровье. Россией предлагались, но – это важно отметить – никогда не навязывались различные варианты решения проблемы", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996523793.html
россия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756185565_0:0:1401:1050_1920x0_80_0_0_ec3ccafcd44adfbcaa83f411d10d722f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром
Экономика, Россия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом

Красносельский: Россия предлагала помощь ПМР в связи с энергетическим кризисом

CC BY-SA 4.0 / Донор (cropped) / Молдавская ГРЭС
Молдавская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Донор (cropped) /
Молдавская ГРЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Россия предлагала помощь Приднестровью в связи с энергетическим кризисом, но никогда не навязывала варианты решения проблемы, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Российская сторона постоянно интересовалась и интересуется положением дел республике, в частности в энергетике, тем, что, по нашему мнению, можно и нужно сделать, чтобы восстановить поставки природного газа в Приднестровье. Россией предлагались, но – это важно отметить – никогда не навязывались различные варианты решения проблемы", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа
06:23
 
ЭкономикаРоссияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала