https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996524237.html
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом - РИА Новости, 31.01.2025
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
Россия предлагала помощь Приднестровью в связи с энергетическим кризисом, но никогда не навязывала варианты решения проблемы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:30:00+03:00
2025-01-31T06:30:00+03:00
2025-01-31T06:30:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Россия предлагала помощь Приднестровью в связи с энергетическим кризисом, но никогда не навязывала варианты решения проблемы, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Российская сторона постоянно интересовалась и интересуется положением дел республике, в частности в энергетике, тем, что, по нашему мнению, можно и нужно сделать, чтобы восстановить поставки природного газа в Приднестровье. Россией предлагались, но – это важно отметить – никогда не навязывались различные варианты решения проблемы", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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экономика, россия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром
Экономика, Россия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
Красносельский: Россия предлагала помощь ПМР в связи с энергетическим кризисом