https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996523793.html

Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа

Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа - РИА Новости, 31.01.2025

Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа

Молдавия не предлагала Приднестровью никакой конкретной помощи в связи с ситуацией с газом, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T06:23:00+03:00

2025-01-31T06:23:00+03:00

2025-01-31T06:23:00+03:00

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

майя санду

дорин речан

молдовагаз

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Молдавия не предлагала Приднестровью никакой конкретной помощи в связи с ситуацией с газом, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Никакой конкретной помощи от Молдовы ни в ноябре, ни после нам не предлагалось", - сказал Красносельский. Глава ПМР отметил, что с учетом сложнейшего социально-экономического положения из-за энергетического кризиса приднестровская сторона обращались к Молдавии с вопросом о возврате взысканных в течение прошлого года таможенных пошлин, о прекращении препятствования экспорту готовой продукции предприятий, о снятии банковских ограничений. "Никакого движения навстречу не было. Вот это – реальные факты, которые дают представление о том, насколько в действительности Молдова хочет помогать Приднестровью", - отметил Красносельский. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский, в свою очередь, призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250124/krasnoselskiy-1995266122.html

https://ria.ru/20250130/energokrizis-1996494846.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром