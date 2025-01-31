Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа
Красносельский: Молдавия не предлагала ПМР никакой помощи по газовому вопросу
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Молдавия не предлагала Приднестровью никакой конкретной помощи в связи с ситуацией с газом, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Никакой конкретной помощи от Молдовы ни в ноябре, ни после нам не предлагалось", - сказал Красносельский.
Глава ПМР отметил, что с учетом сложнейшего социально-экономического положения из-за энергетического кризиса приднестровская сторона обращались к Молдавии с вопросом о возврате взысканных в течение прошлого года таможенных пошлин, о прекращении препятствования экспорту готовой продукции предприятий, о снятии банковских ограничений.
"Никакого движения навстречу не было. Вот это – реальные факты, которые дают представление о том, насколько в действительности Молдова хочет помогать Приднестровью", - отметил Красносельский.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский, в свою очередь, призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.