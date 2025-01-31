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Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа - РИА Новости, 31.01.2025
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06:23 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996523793.html
Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа
Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа - РИА Новости, 31.01.2025
Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа
Молдавия не предлагала Приднестровью никакой конкретной помощи в связи с ситуацией с газом, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:23:00+03:00
2025-01-31T06:23:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
молдовагаз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Молдавия не предлагала Приднестровью никакой конкретной помощи в связи с ситуацией с газом, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Никакой конкретной помощи от Молдовы ни в ноябре, ни после нам не предлагалось", - сказал Красносельский. Глава ПМР отметил, что с учетом сложнейшего социально-экономического положения из-за энергетического кризиса приднестровская сторона обращались к Молдавии с вопросом о возврате взысканных в течение прошлого года таможенных пошлин, о прекращении препятствования экспорту готовой продукции предприятий, о снятии банковских ограничений. "Никакого движения навстречу не было. Вот это – реальные факты, которые дают представление о том, насколько в действительности Молдова хочет помогать Приднестровью", - отметил Красносельский. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский, в свою очередь, призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/krasnoselskiy-1995266122.html
https://ria.ru/20250130/energokrizis-1996494846.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром
Глава ПМР раскритиковал Молдавию за отсутствие помощи по вопросу газа

Красносельский: Молдавия не предлагала ПМР никакой помощи по газовому вопросу

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Молдавия не предлагала Приднестровью никакой конкретной помощи в связи с ситуацией с газом, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Никакой конкретной помощи от Молдовы ни в ноябре, ни после нам не предлагалось", - сказал Красносельский.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский
24 января, 10:13
Глава ПМР отметил, что с учетом сложнейшего социально-экономического положения из-за энергетического кризиса приднестровская сторона обращались к Молдавии с вопросом о возврате взысканных в течение прошлого года таможенных пошлин, о прекращении препятствования экспорту готовой продукции предприятий, о снятии банковских ограничений.
"Никакого движения навстречу не было. Вот это – реальные факты, которые дают представление о том, насколько в действительности Молдова хочет помогать Приднестровью", - отметил Красносельский.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский, в свою очередь, призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса
Вчера, 21:52
 
МолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазГазпром
 
 
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