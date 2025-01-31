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Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии - РИА Новости, 31.01.2025
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14:38 31.01.2025
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Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии
Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии - РИА Новости, 31.01.2025
Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:38:00+03:00
2025-01-31T14:38:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей, который создают чешские СМИ. "Не понимаю вмешательство чешской политической и медийной сцены во внутриполитические дела Словакии, не понимаю этого", - сказал Фицо в ходе встречи с аккредитованным в Словакии дипломатическим корпусом, обращаясь к послу Чехии. Он отметил, что считает неуместными замечания и рекомендации, которые исходят от чешской стороны в адрес Словакии. "Не говоря уже о том образе политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ и который находится далеко за пределами приличия", - добавил Фицо.
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в мире, словакия, чехия, роберт фицо
В мире, Словакия, Чехия, Роберт Фицо
Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии

Фицо назвал вмешательство Чехии в дела Словакии неуместным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей, который создают чешские СМИ.
«
"Не понимаю вмешательство чешской политической и медийной сцены во внутриполитические дела Словакии, не понимаю этого", - сказал Фицо в ходе встречи с аккредитованным в Словакии дипломатическим корпусом, обращаясь к послу Чехии.
Он отметил, что считает неуместными замечания и рекомендации, которые исходят от чешской стороны в адрес Словакии.
"Не говоря уже о том образе политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ и который находится далеко за пределами приличия", - добавил Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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В миреСловакияЧехияРоберт Фицо
 
 
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