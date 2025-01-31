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Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии

Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии - РИА Новости, 31.01.2025

Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:38:00+03:00

2025-01-31T14:38:00+03:00

2025-01-31T14:38:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей, который создают чешские СМИ. "Не понимаю вмешательство чешской политической и медийной сцены во внутриполитические дела Словакии, не понимаю этого", - сказал Фицо в ходе встречи с аккредитованным в Словакии дипломатическим корпусом, обращаясь к послу Чехии. Он отметил, что считает неуместными замечания и рекомендации, которые исходят от чешской стороны в адрес Словакии. "Не говоря уже о том образе политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ и который находится далеко за пределами приличия", - добавил Фицо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия, чехия, роберт фицо