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Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии
Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии - РИА Новости, 31.01.2025
Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:38:00+03:00
2025-01-31T14:38:00+03:00
2025-01-31T14:38:00+03:00
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики и тот образ словацких политических деятелей, который создают чешские СМИ. "Не понимаю вмешательство чешской политической и медийной сцены во внутриполитические дела Словакии, не понимаю этого", - сказал Фицо в ходе встречи с аккредитованным в Словакии дипломатическим корпусом, обращаясь к послу Чехии. Он отметил, что считает неуместными замечания и рекомендации, которые исходят от чешской стороны в адрес Словакии. "Не говоря уже о том образе политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ и который находится далеко за пределами приличия", - добавил Фицо.
https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, чехия, роберт фицо
В мире, Словакия, Чехия, Роберт Фицо
Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство в дела Словакии
Фицо назвал вмешательство Чехии в дела Словакии неуместным