https://ria.ru/20250131/predpriyatie-1996733180.html

Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона

Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона - РИА Новости, 01.02.2025

Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона

Работы по устранению последствий падения обломков беспилотника ведутся на предприятии "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, основные установки находятся в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-01-31T23:21:00+03:00

2025-01-31T23:21:00+03:00

2025-02-01T00:12:00+03:00

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сибур холдинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996124987_0:96:1550:968_1920x0_80_0_0_3eede562789db397443f16fc0d479e13.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Работы по устранению последствий падения обломков беспилотника ведутся на предприятии "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтехимического предприятия. Как уточнили в пресс-службе, ремонтные и оценочные работы проведут после того, как свою работу закончат спасатели.В компании отметили, что "Сибур" принимает меры для обеспечения потребителей продукцией со своих других предприятий. В ночь на среду в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Никто не пострадал, персонал был перемещен на безопасное расстояние.По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области."СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие занимается выпуском нефтехимической продукции.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996048278.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг