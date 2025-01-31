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Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона - РИА Новости, 01.02.2025
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23:21 31.01.2025 (обновлено: 00:12 01.02.2025)
https://ria.ru/20250131/predpriyatie-1996733180.html
Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона
Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона - РИА Новости, 01.02.2025
Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона
Работы по устранению последствий падения обломков беспилотника ведутся на предприятии "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, основные установки находятся в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-01-31T23:21:00+03:00
2025-02-01T00:12:00+03:00
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибур холдинг
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Работы по устранению последствий падения обломков беспилотника ведутся на предприятии "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтехимического предприятия. Как уточнили в пресс-службе, ремонтные и оценочные работы проведут после того, как свою работу закончат спасатели.В компании отметили, что "Сибур" принимает меры для обеспечения потребителей продукцией со своих других предприятий. В ночь на среду в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Никто не пострадал, персонал был перемещен на безопасное расстояние.По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области."СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие занимается выпуском нефтехимической продукции.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996048278.html
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нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг
Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибур Холдинг
Нижегородский завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона

Предприятие "Сибур-Кстово" приостановило отгрузку продукции после атаки БПЛА

Пожар на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Кадр видео очевидца
Пожар на территории нефтехимического завода Сибур-Кстово в Нижегородской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пожар на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Работы по устранению последствий падения обломков беспилотника ведутся на предприятии "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтехимического предприятия.
Как уточнили в пресс-службе, ремонтные и оценочные работы проведут после того, как свою работу закончат спасатели.
В компании отметили, что "Сибур" принимает меры для обеспечения потребителей продукцией со своих других предприятий.
В ночь на среду в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Никто не пострадал, персонал был перемещен на безопасное расстояние.
По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три – над территорией Нижегородской области.
"СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие занимается выпуском нефтехимической продукции.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Нижегородской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
29 января, 09:21
 
Нижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибур Холдинг
 
 
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