https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996686421.html

В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России

В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России - РИА Новости, 31.01.2025

В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России

Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:28:00+03:00

2025-01-31T17:28:00+03:00

2025-01-31T17:28:00+03:00

туризм

жкх

керченский пролив

севастополь

россия

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Ведутся работы по ликвидации последствий. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря - в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html

керченский пролив

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, керченский пролив, севастополь, россия, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)