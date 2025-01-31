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В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России - РИА Новости, 31.01.2025
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Туризм
 
17:28 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996686421.html
В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России
В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России - РИА Новости, 31.01.2025
В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России
Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:28:00+03:00
2025-01-31T17:28:00+03:00
туризм
жкх
керченский пролив
севастополь
россия
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Ведутся работы по ликвидации последствий. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря - в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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керченский пролив
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жкх, керченский пролив, севастополь, россия, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, ЖКХ, Керченский пролив, Севастополь, Россия, Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В правительстве обсудили вопросы подготовки пляжного сезона на юге России

Савельев: правительство работает над подготовкой пляжного сезона на юге России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
«
"Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Ведутся работы по ликвидации последствий.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря - в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ТуризмЖКХКерченский проливСевастопольРоссияВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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