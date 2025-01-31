https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996653140.html

Правительство приступило к ревизии российского танкерного флота

Правительство приступило к ревизии российского танкерного флота - РИА Новости, 31.01.2025

Правительство приступило к ревизии российского танкерного флота

Правительство по поручению Владимира Путина приступило к ревизии всего танкерного флота страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:34:00+03:00

2025-01-31T15:34:00+03:00

2025-01-31T16:27:00+03:00

россия

черное море

виталий савельев

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

севастополь

керченский пролив

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Правительство по поручению Владимира Путина приступило к ревизии всего танкерного флота страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. "Мы приступили к реализации решений президента, который нам поручил привести в порядок и законодательную базу, если это требуется, а это явно нам потребуется сделать, мы сейчас работаем над этим. И также провести ревизию всего танкерного флота, который сегодня существует в России, с целью определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций", — сказал он.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250124/mazut-1995322716.html

https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html

россия

черное море

севастополь

керченский пролив

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россия, черное море, виталий савельев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, севастополь, керченский пролив