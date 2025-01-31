https://ria.ru/20250131/pozhar-1996708737.html

В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат

В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат - РИА Новости, 31.01.2025

В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат

Пожар произошло вечером в пятницу на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии, его площадь, по предварительной информации, составляет 500 квадратных РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:12:00+03:00

2025-01-31T19:12:00+03:00

2025-01-31T19:18:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 31 янв - РИА Новости. Пожар произошло вечером в пятницу на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии, его площадь, по предварительной информации, составляет 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило региональное ГУ МЧС РФ."В 17.45 мск в пятницу поступило сообщение, что в городе Карабулак произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание мукомольного комбината", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, в результате погибших и пострадавших нет.В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

https://ria.ru/20250128/pozhar-1995831709.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, россия