Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 31.01.2025 (обновлено: 19:18 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/pozhar-1996708737.html
В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат
В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат - РИА Новости, 31.01.2025
В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат
Пожар произошло вечером в пятницу на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии, его площадь, по предварительной информации, составляет 500 квадратных РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:12:00+03:00
2025-01-31T19:18:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996709159_17:0:805:443_1920x0_80_0_0_54cc450ec0d595fff7d999759a631169.jpg
НАЛЬЧИК, 31 янв - РИА Новости. Пожар произошло вечером в пятницу на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии, его площадь, по предварительной информации, составляет 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило региональное ГУ МЧС РФ."В 17.45 мск в пятницу поступило сообщение, что в городе Карабулак произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание мукомольного комбината", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, в результате погибших и пострадавших нет.В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
https://ria.ru/20250128/pozhar-1995831709.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996709159_115:0:706:443_1920x0_80_0_0_0119d3fbd7843c31b6008143e0834941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии загорелся мукомольный комбинат

Мукомольный комбинат на 500 квадратах загорелся в Ингушетии, пострадавших нет

© ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/TelegramВозгорание мукомольного комбината в Ингушетии
Возгорание мукомольного комбината в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/Telegram
Возгорание мукомольного комбината в Ингушетии
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 31 янв - РИА Новости. Пожар произошло вечером в пятницу на мукомольном комбинате в городе Карабулак в Ингушетии, его площадь, по предварительной информации, составляет 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
«
"В 17.45 мск в пятницу поступило сообщение, что в городе Карабулак произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание мукомольного комбината", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, в результате погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Пожар в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Подмосковье загорелось здание мебельного предприятия
28 января, 09:25
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала