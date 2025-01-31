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Пожар на северо-западе Москвы локализовали
Пожар на северо-западе Москвы локализовали - РИА Новости, 31.01.2025
Пожар на северо-западе Москвы локализовали
Пожар на северо-западе Москвы локализован на площади 2 тысячи "квадратов", к тушению привлечен вертолет, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:37:00+03:00
2025-01-31T09:37:00+03:00
2025-01-31T09:45:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар на северо-западе Москвы локализован на площади 2 тысячи "квадратов", к тушению привлечен вертолет, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32. На данный момент пожар локализован на 2000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Задействовано 155 человек и 45 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже сброшено 20 тонн воды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на северо-западе Москвы локализовали
Пожар на северо-западе Москвы локализовали на площади 2000 квадратов