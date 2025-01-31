https://ria.ru/20250131/pozhar-1996531123.html

Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд

Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 31.01.2025

Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд

Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:14:00+03:00

2025-01-31T08:14:00+03:00

2025-01-31T08:18:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_67e486ce793b7464a521bf935c2dcf83.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).В пресс-службе МЧС России РИА Новости ранее сообщили, что площадь пожара в здании на северо-западе Москвы выросла до 2 тысяч "квадратов", оттуда было эвакуировано 300 человек."Для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлечён пожарный поезд. В его составе цистерны с 150 тонн воды и 4 тонны пенообразователя", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996022860.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)