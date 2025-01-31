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Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд
Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 31.01.2025
Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд
Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:14:00+03:00
2025-01-31T08:14:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).В пресс-службе МЧС России РИА Новости ранее сообщили, что площадь пожара в здании на северо-западе Москвы выросла до 2 тысяч "квадратов", оттуда было эвакуировано 300 человек."Для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлечён пожарный поезд. В его составе цистерны с 150 тонн воды и 4 тонны пенообразователя", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд
Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в районе Тушино