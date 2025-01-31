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Площадь пожара на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 31.01.2025
Площадь пожара на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара в здании на северо-западе Москвы выросла до 2 тысяч "квадратов", оттуда было эвакуировано 300 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:51:00+03:00
2025-01-31T07:51:00+03:00
2025-01-31T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Площадь пожара в здании на северо-западе Москвы выросла до 2 тысяч "квадратов", оттуда было эвакуировано 300 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Спасено 60 человек. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 300 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара принимают участие более 130 человек личного состава и 40 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч "квадратов"
Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре на северо-западе Москвы