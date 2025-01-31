https://ria.ru/20250131/pozhar-1996524367.html

На северо-западе Москвы загорелось административное здание

На северо-западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 31.01.2025

На северо-западе Москвы загорелось административное здание

Административное здание горит на северо-западе Москвы на площади 1,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T06:36:00+03:00

2025-01-31T06:36:00+03:00

2025-01-31T06:36:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993420509_0:293:3098:2035_1920x0_80_0_0_d1ee777a400f8aba0533a015462b6e81.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Административное здание горит на северо-западе Москвы на площади 1,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, СЗАО, Сходненский тупик, д. 1 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание в 2-этажном кирпичном административном здании. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. Из здания выведены порядка 50 человек. Эвакуация людей продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250130/voronezh-1996386231.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)