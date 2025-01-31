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На северо-западе Москвы загорелось административное здание
На северо-западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 31.01.2025
На северо-западе Москвы загорелось административное здание
Административное здание горит на северо-западе Москвы на площади 1,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:36:00+03:00
2025-01-31T06:36:00+03:00
2025-01-31T06:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Административное здание горит на северо-западе Москвы на площади 1,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, СЗАО, Сходненский тупик, д. 1 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание в 2-этажном кирпичном административном здании. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. Из здания выведены порядка 50 человек. Эвакуация людей продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-западе Москвы загорелось административное здание
В Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тысячи "квадратов"