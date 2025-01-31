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В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
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В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2025
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина
Мирный житель ранен в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:08:00+03:00
2025-01-31T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Новая Деревня Белгородского района подверглось атаке беспилотника ВСУ. Ранен мирный житель. Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода. У него диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. После осмотра и оказания необходимой помощи он был госпитализирован", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Гладков: в белгородском селе в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Новая Деревня Белгородского района подверглось атаке беспилотника ВСУ. Ранен мирный житель. Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода. У него диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. После осмотра и оказания необходимой помощи он был госпитализирован", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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