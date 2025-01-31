https://ria.ru/20250131/postradavshiy-1996726982.html

В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2025

В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Мирный житель ранен в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:08:00+03:00

2025-01-31T22:08:00+03:00

2025-01-31T22:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Новая Деревня Белгородского района подверглось атаке беспилотника ВСУ. Ранен мирный житель. Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода. У него диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. После осмотра и оказания необходимой помощи он был госпитализирован", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины