https://ria.ru/20250131/port-1996535733.html

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:55:00+03:00

2025-01-31T08:55:00+03:00

2025-01-31T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы украины

россия

сергей лебедев

дмитрий песков

ильичевск

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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Был взрыв в городе Белгород-Днестровский в Белгород-Днестровском торговом порту <...>. (Украинские военные. — Прим. ред.) нагло накапливали на складах технику и боекомплекты переданные (из-за рубежа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Еще один удар нанесли в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями — Черноморск).Кроме того, взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которую используют для ремонта авиационной техники и заправки ракет. Подпольщик добавил, что пострадало и предприятие в Кременчуге."Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", — уточнил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250120/podpole-1994546348.html

https://ria.ru/20250131/bunt-1996518600.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесская область, вооруженные силы украины, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, ильичевск, нато