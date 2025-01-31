ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области
Лебедев: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили технику
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Был взрыв в городе Белгород-Днестровский в Белгород-Днестровском торговом порту <...>. (Украинские военные. — Прим. ред.) нагло накапливали на складах технику и боекомплекты переданные (из-за рубежа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области
20 января, 08:30
Еще один удар нанесли в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями — Черноморск).
Кроме того, взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которую используют для ремонта авиационной техники и заправки ракет. Подпольщик добавил, что пострадало и предприятие в Кременчуге.
"Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", — уточнил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18