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ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 31.01.2025 (обновлено: 09:43 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/port-1996535733.html
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области
Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:55:00+03:00
2025-01-31T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы украины
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
ильичевск
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Был взрыв в городе Белгород-Днестровский в Белгород-Днестровском торговом порту &lt;...&gt;. (Украинские военные. — Прим. ред.) нагло накапливали на складах технику и боекомплекты переданные (из-за рубежа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Еще один удар нанесли в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями — Черноморск).Кроме того, взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которую используют для ремонта авиационной техники и заправки ракет. Подпольщик добавил, что пострадало и предприятие в Кременчуге."Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", — уточнил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250120/podpole-1994546348.html
https://ria.ru/20250131/bunt-1996518600.html
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одесская область
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одесская область, вооруженные силы украины, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, ильичевск, нато
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Ильичевск, НАТО
ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Одесской области

Лебедев: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили технику

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в Одесской области, где хранили военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Был взрыв в городе Белгород-Днестровский в Белгород-Днестровском торговом порту <...>. (Украинские военные. — Прим. ред.) нагло накапливали на складах технику и боекомплекты переданные (из-за рубежа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
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20 января, 08:30
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Кроме того, взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которую используют для ремонта авиационной техники и заправки ракет. Подпольщик добавил, что пострадало и предприятие в Кременчуге.
"Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", — уточнил Лебедев.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСергей ЛебедевДмитрий ПесковИльичевскНАТО
 
 
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