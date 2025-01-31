https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996563336.html

Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном

Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025

Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после расстрела ВСУ мирных жителей сообщил, что родным погибших будет оказана вся необходимая поддержка, в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:10:00+03:00

2025-01-31T11:10:00+03:00

2025-01-31T13:25:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

александр хинштейн

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

русское поречное

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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после расстрела ВСУ мирных жителей сообщил, что родным погибших будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе в организации похорон."Я глубоко соболезную каждому, кто потерял своих родных и близких. Их отняли так подло и варварски, и эту боль ничем никогда не заглушить. Заверяю, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон", - добавил Хинштейн.Кроме того, врио губернатора Курской области заявил, что убивших более 20 мирных жителей военнослужащих ВСУ должен ждать новый Нюрнберг.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html

https://ria.ru/20250131/sovfed-1996578785.html

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

курская область

россия

русское поречное

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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, русское поречное