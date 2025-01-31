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Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025
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11:10 31.01.2025 (обновлено: 13:25 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996563336.html
Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном
Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025
Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после расстрела ВСУ мирных жителей сообщил, что родным погибших будет оказана вся необходимая поддержка, в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:10:00+03:00
2025-01-31T13:25:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
александр хинштейн
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
русское поречное
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после расстрела ВСУ мирных жителей сообщил, что родным погибших будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе в организации похорон."Я глубоко соболезную каждому, кто потерял своих родных и близких. Их отняли так подло и варварски, и эту боль ничем никогда не заглушить. Заверяю, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон", - добавил Хинштейн.Кроме того, врио губернатора Курской области заявил, что убивших более 20 мирных жителей военнослужащих ВСУ должен ждать новый Нюрнберг.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html
https://ria.ru/20250131/sovfed-1996578785.html
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
курская область
россия
русское поречное
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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, русское поречное
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Русское Поречное
Хинштейн пообещал помочь близким убитых в Русском Поречном

Хинштейн: будет оказана вся необходимая помощь близким убитых в Русском Поречном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после расстрела ВСУ мирных жителей сообщил, что родным погибших будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе в организации похорон.
"Я глубоко соболезную каждому, кто потерял своих родных и близких. Их отняли так подло и варварски, и эту боль ничем никогда не заглушить. Заверяю, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон", - добавил Хинштейн.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области
Вчера, 13:01
Кроме того, врио губернатора Курской области заявил, что убивших более 20 мирных жителей военнослужащих ВСУ должен ждать новый Нюрнберг.
Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Совфеде назвали факты зверств ВСУ в Курской области неоспоримыми
Вчера, 11:54
По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Украинские боевики убили 22 жителя курского села Русское Поречное
Вчера, 07:22
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинРусское Поречное
 
 
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