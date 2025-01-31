https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html

Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном

Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025

Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном

Украинских военных, убивших 22 мирных жителя в селе Русское Поречное, должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио губернатора Курской области... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:05:00+03:00

2025-01-31T11:05:00+03:00

2025-01-31T14:02:00+03:00

нюрнберг

специальная военная операция на украине

русское поречное

александр хинштейн

вооруженные силы украины

курская область

происшествия

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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. Украинских военных, убивших 22 мирных жителя в селе Русское Поречное, должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг. <...> Убежден, что каждого преступника, который принес на нашу землю смерть и геноцид, ждет международный трибунал", — отметил он.По его словам, боевики ВСУ действуют в той же манере, что и немецкие нацисты во время Великой Отечественной войны, которые разворачивали концлагеря, закидывали гранатами подвалы с мирными и пытали людей."Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле", — подчеркнул Хинштейн.Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что власти окажут им помощь, в том числе с похоронами.В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996550735.html

нюрнберг

русское поречное

курская область

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Признательные показания украинского боевика Фабрисенко, признавшегося в убийстве 22 мирных жителей РИА Новости публикует кадры признательных показаний украинского боевика Евгения Фабрисенко. Он признался в убийстве 22 мирных жителей, а также изнасиловании 8 женщин в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное. 2025-01-31T11:05 true PT0M39S

Зашедшие в Русское Поречное солдаты ВСУ избивали, насиловали, а затем убивали мирных жителей "Ее поставил на колени, руки за голову и застрелил". Зашедшие в село Русское Поречное в приграничье Курской области солдаты ВСУ избивали, насиловали, а затем убивали мирных жителей, рассказал РИА Новости пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко. 2025-01-31T11:05 true PT1M07S

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нюрнберг, русское поречное, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, происшествия