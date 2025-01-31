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Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 31.01.2025 (обновлено: 14:02 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html
Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном
Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025
Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном
Украинских военных, убивших 22 мирных жителя в селе Русское Поречное, должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио губернатора Курской области... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:05:00+03:00
2025-01-31T14:02:00+03:00
нюрнберг
специальная военная операция на украине
русское поречное
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. Украинских военных, убивших 22 мирных жителя в селе Русское Поречное, должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг. &lt;...&gt; Убежден, что каждого преступника, который принес на нашу землю смерть и геноцид, ждет международный трибунал", — отметил он.По его словам, боевики ВСУ действуют в той же манере, что и немецкие нацисты во время Великой Отечественной войны, которые разворачивали концлагеря, закидывали гранатами подвалы с мирными и пытали людей."Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле", — подчеркнул Хинштейн.Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что власти окажут им помощь, в том числе с похоронами.В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату. Возбуждено уголовное дело.
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Признательные показания украинского боевика Фабрисенко, признавшегося в убийстве 22 мирных жителей
РИА Новости публикует кадры признательных показаний украинского боевика Евгения Фабрисенко. Он признался в убийстве 22 мирных жителей, а также изнасиловании 8 женщин в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное.
2025-01-31T11:05
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Зашедшие в Русское Поречное солдаты ВСУ избивали, насиловали, а затем убивали мирных жителей
"Ее поставил на колени, руки за голову и застрелил". Зашедшие в село Русское Поречное в приграничье Курской области солдаты ВСУ избивали, насиловали, а затем убивали мирных жителей, рассказал РИА Новости пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко.
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нюрнберг, русское поречное, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, происшествия
Нюрнберг, Специальная военная операция на Украине, Русское Поречное, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия
Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после убийств в Русском Поречном

Хинштейн: украинских палачей в Русском Поречном должен ждать новый Нюрнберг

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. Украинских военных, убивших 22 мирных жителя в селе Русское Поречное, должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг. <...> Убежден, что каждого преступника, который принес на нашу землю смерть и геноцид, ждет международный трибунал", — отметил он.
По его словам, боевики ВСУ действуют в той же манере, что и немецкие нацисты во время Великой Отечественной войны, которые разворачивали концлагеря, закидывали гранатами подвалы с мирными и пытали людей.
"Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле", — подчеркнул Хинштейн.
Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что власти окажут им помощь, в том числе с похоронами.
В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату. Возбуждено уголовное дело.
МИД России - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном
Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеНюрнбергРусское ПоречноеАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествия
 
 
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