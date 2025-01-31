https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996550735.html

В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном

В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025

В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном

Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:35:00+03:00

2025-01-31T10:35:00+03:00

2025-01-31T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

русское поречное

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очередные бесчинства боевики украинских вооруженных формирований совершили в недавно освобожденном Вооруженными силами Российской Федерации селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия считает необходимым и чрезвычайно важным говорить об этом преступлении постоянно, так как это нужно не только для Курской области, но и для всего мира."Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает", - отметила она.Захарова назвала эти преступления свидетельствами "террористического нацистского нутра киевского режима, который в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражения на фронте совершил буквально людоедскую акцию против мирных граждан".Он добавила, что все причастные к расстрелу мирных граждан понесут ответственность."Мы уверены в том, что все причастные к данным преступлениям будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что в ходе продолжающегося предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, которые отдавали преступные приказы, а также иные соучастники этих преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка их действиям.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996528769.html

https://ria.ru/20250104/ukraina-1992467771.html

https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996528469.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996529559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русское поречное, россия, вооруженные силы украины