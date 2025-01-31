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Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 31.01.2025 (обновлено: 08:08 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996525659.html
Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села
Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села - РИА Новости, 31.01.2025
Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села
Пятеро украинских боевиков убили 22 жителя курского села Русское Поречное, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, а все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:02:00+03:00
2025-01-31T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
владимир путин
валерий герасимов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятеро украинских боевиков убили 22 жителя курского села Русское Поречное, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, а все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствие установило, что старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. "В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили", - рассказала Петренко. Она добавила, что после соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996525353.html
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996523133.html
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россия
курская область
суджанский район
русское поречное
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россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, владимир путин, валерий герасимов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, убийство мирных жителей в селе русское поречное, русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное, Русское Поречное
Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села

СК: пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятеро украинских боевиков убили 22 жителя курского села Русское Поречное, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, а все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствие установило, что старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
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"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили", - рассказала Петренко.
Она добавила, что после соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУбийство мирных жителей в селе Русское ПоречноеРусское Поречное
 
 
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