Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села
СК: пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятеро украинских боевиков убили 22 жителя курского села Русское Поречное, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, а все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствие установило, что старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили", - рассказала Петренко.
Она добавила, что после соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.